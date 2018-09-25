Лицо района

В беседе с министром просвещения
Преподаватель гимназии № 39 Эмма Сафиуллина, ставшая абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана», будет представлять республику на федеральном этапе.
- Сейчас, в век информационных технологий, много разных возможностей развиваться, узнавать что-то новое, но на первом месте остается человек и его качества. Каждую награду следует разделить с теми, кто рядом, - считает она.
Эмма Эдуардовна преподает в гимназии 18 лет. С 2004 года является организатором и руководителем летних языковых стажировок учащихся в Великобритании. Входит в состав республиканской комиссии экспертов ЕГЭ по английскому языку и является постоянным членом ГЭК. Имеет официальный статус сертифицированного экзаменатора-эксперта международных экзаменов Cambridge English Exams уровней YLE, KET, PET. Ее ученики – неоднократные участники и призеры олимпиад различных уровней. Наивысших результатов добились два ученика в 2010 и 2012 годах, когда стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Именно ее ученица Дания Хамидуллина в 2010 году впервые привезла в республику диплом победителя по английскому языку всероссийского уровня.
- Принцип единства школы и семьи, который для нас является одним из важнейших, помогает найти индивидуальный подход к каждому ребенку, - рассказывает Эмма Сафиуллина. – Помимо походов в театр, музеи, мы проводим мероприятия совместно с родителями, обсуждаем возникающие вопросы всем классом.
Взрослые и дети здесь взаимодействуют на принципах равенства и сотрудничества. При этом не забывается связь между поколениями, что выражается на шэжэре-байрам, семейных спортивных праздниках. Переворот в сознании мам и пап совершила Неделя семьи, которая теперь ежегодно завершается творческим фестивалем. Также достижения учащихся и учителей отмечаются общественными премиями «Ученик года» и «Человек года».
- Республиканский конкурс дал возможность познакомиться с замечательными людьми, у которых есть чему поучиться. Это и участники конкурса, и организаторы, и победители прошлых лет, и члены жюри, - отметила Эмма Сафиуллина. - Мы не соперничали друг с другом, а даже, наоборот, поддерживали, общались и продолжаем это делать и вне конкурса. Я считаю, это знак высокого профессионализма всех участников.
На всероссийском конкурсе участникам предстоит побывать в двух столицах, проверить свои педагогические компетенции и таланты в разноплановых испытаниях: как заочных, предполагающих анализ эссе и интернет-ресурса, так и очных, в рамках которых будет необходимо провести урок и методический семинар, мастер-класс и классный час, показать свою способность сотрудничать в испытании «Образовательный проект». Одним из самых острых испытаний будет обсуждение современного состояния и перспектив развития отечественной школы в личной беседе с министром просвещения.
- 85 участников со всей России будут делиться опытом, встретятся на уроках с петербургскими учащимися, и Большое жюри решит, кому пройти в следующий раунд, - делится Эмма Эдуардовна из Санкт-Петербурга.
В последний раз на федеральном этапе удачно выступила учитель математики лицея № 58 Римма Ронжина. В 2015 году она попала в число 15 победителей всероссийского конкурса.
Зиля БАДРИЕВА.