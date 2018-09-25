Мир тысячи пещер

С потолка свисает канат, на стене оборудован самодельный тренировочный скалодром с «зацепками» для рук и ног, и десятилетний Никита ловко, за несколько секунд, взбирается наверх.
- Отличный результат, - констатирует педагог, известный спелеолог Юрий Соколов, - скоро догонишь наших чемпионов.
Мы в гостях у юных спелеологов в Центре детского туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт».
Началась осень и сюда пришли заниматься и новички, и бывалые туристы - те, кто уже здесь давно. Идут тренировки, занятия, и вновь пришедшие с интересом открывают для себя подземный мир. Они уже побывали в некоторых небольших пещерах возле Уфы. А сколько еще предстоит увидеть! В Башкортостане по специальным научным расчетам должно быть 2500 тысячи больших и малых, и многие еще не изучены. Быть может в будущем это сделают воспитанники Центра.
- Я с детства увлечен изучением подземного мира. Уже в 12 лет увидел отвесные стены Сумгана, - рассказывает Юрий Соколов.
В прошлом он геолог, прошел наши края вдоль и поперек, но вот уже много лет занимается с детьми и своим любимым делом – изучением пещер, и знает о них многое, если не все. Порой помогает своей, нужно сказать, самой полной информацией о пещерах и строителям, и археологам, и биологам, кстати, фауна подземелья весьма интересна. Бывают и уникальные находки, к примеру окаманелый зуб древнего животного, по-видимому, мамонта, который обитал здесь десятки тысяч лет назад. Такие экземпляры интересны ученым, и, конечно, ребятам. Они с любопытством рассматривают коллекцию таких находок и фантазия рисует невиданные миры… Уральские горы очень древние, хранят немало тайн, открывают их не всем. Бывают и сюрпризы. Недавно жители республики даже почувствовали небольшое землетрясение, которое напомнило нам, что земная кора движется, и горы медленно, но верно надвигаются на равнину.
- У нас конечно не так как в Японии, которая живет, как на вулкане, - говорит Юрий Викторович.
Среди его воспитанников немало чемпионов и призеров соревнований по скалолазанию международного и российского уровней - Гульназ Масалимова, Динара Идрисова, Талия Якупова, Влада Форофонтова, Гульшат Ардуванова. Как говорит их наставник, они оставили позади себя многих взрослых спортсменов. А еще ребята владеют всеми видами туризма: пешим, водным… Но все это ради того, чтобы попасть в очередную пещеру - хорошо известную или непознанную, спрятанную за горами и долами, за крутыми берегами. Красота манит, не случайно стена клуба увешана не только почетными грамотами, но и картинами и видовыми фотографиями. Спелеологи дружат с художниками, мир подземелья завораживает и их.
И тут же рядом стенд со снаряжением спелеологов - фонарики, крючья. Оно для обучения, ведь всем этим пользоваться нужно умело. В познавательные походы ребята ходят регулярно, недавно побывали в пещерах Шалошовская, Киселевская им. Ф.Ф. Чебоевского, летом сплавлялись по Белой, изучали скалы… Чтобы полюбоваться сталактитами порой приходится взбираться на отвесные стены, преодолевать колодцы, идти по камням, пролезать в узкие щели, измазаться в глине… А еще есть пещеры ледяные. Нужно быть сильным, выносливым, уметь жить в дикой природе, знать ее, и не переставать у нее учиться. Воспитанники Соколова постоянно делают открытия. К примеру, пещеру Куэштау, известную уже полвека, пересняли, сделали новый план и длина ее оказался более километра. Все что встречается – от древней хижины отшельника до скопления летучих мышей юные спелеологи подробно описывают. Впечатлений после таких экскурсий всегда море, и глаза ребят горят от предвкушения новых походов.
Став взрослыми, бывшие воспитанники не забывают в Центр дорогу. Хорошая традиция собираться всем вместе на праздники и круглые даты здесь свято сохраняется, часто организуются семейные походы с уже подросшим новым поколением спелеологов. Каждый воспитанник находит свое место в жизни – многие работают спасателями, кто-то серьезно занимается наукой, впрочем, важно не это. Любовь к родному краю, природе, стремление его познавать, беречь и любить в них сохраняется навсегда.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ