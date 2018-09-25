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Столичный почерк

Автор: cmanager от 25-09-2018, 10:44
Столичный почеркВремя инициативных
Деревни Карпово, Елкибаево принято называть отдаленными территориями района. Несмотря на этот статус, они активно застраиваются. Сегодня здесь реализуется программа поддержки местных инициатив, которая решает важную проблему – отсутствие дорог.

В последнее время именно там наблюдается активная частная застройка. Это связано с тем, что по программе землю получили многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Еще одна причина – хорошая экологическая ситуация – чистый воздух, красивая природа вокруг: все это несомненно, благотворно влияет на человека, поэтому многие их тесных квартир стараются перебраться в свои дома.

- В рамках программы производится щебенение дорожного полотна на трех улицах: Елкибаевской, Барбарисовой и Западной. Развитие инфраструктуры здесь - жизненная необходимость, а дороги - приоритетное направление, - отметил глава района Сергей Кожевников.

Жительница микрорайона Шакша Регина проявила инициативу для участия в ППМИ после неприятного инцидента.

- Однажды «скорая» час не могла доехать до моего дома, искала пути подъезда. А в это время сын лежал с температурой 40 градусов. Спустя какое-то время узнала о программе поддержки местных инициатив, объединилась с соседками-активистками и мы вместе обратились в районную администрацию. Собрали нужную сумму, приняли участие в конкурсе и в конце августа на нашей улице начался ремонт, - рассказала она.

В настоящее время реализация проектов подходит к завершению. В пригородном поселке Карпово на улице Барбарисовой уже готово новое дорожное полотно.

- Жильцы радовались, что их проект победил в конкурсе. Дорога длинной более километра отсыпана разными фракциями щебня, песком, что позволит обеспечить транспортную доступность, ускорит строительство здесь новых жилых домов, - рассказала начальник отдела по работе с отдаленными территориями Галина Буяк.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Уфе с 2016 года. ППМИ - механизм, позволяющий оперативно выявлять и эффективно решать социальные проблемы. При этом население не только активно высказывает свои пожелания, но и принимает участие в реализации проектов, а также в их софинансировании и контроле.
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Категория: Вторник

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