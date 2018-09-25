А я – «хожу конем»!

Правительство утвердило схему индексации тарифов ЖКХ

Правительство России одобрило предложение Минэкономразвития о проведении индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году в два этапа — с 1 января и 1 июля, сообщил ...