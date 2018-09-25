А я – «хожу конем»!

Участница всероссийской Спартакиады пенсионеров шахматистка Минигуль Масагутова защитила честь района, победив в четырех баталиях. Соревнования, объединившие всю страну, прошли в Новосибирске. Вернувшись оттуда, наша землячка поделилась впечатлениями.
- Открытие действа было очень ярким. Каждая команда шла с флагом своего региона. Например, визитной карточкой нашей республики назвали мед, - говорит она.
Азарт состязания, командный дух, воля к победе – без этого спортсмену никуда. Так, Минигуль всячески поддерживала тех, кто участвовал в эстафете, беге и плавании. Напомним, минимальный возраст спортсменов составлял 70 лет…
Специфика сказывалась и в шахматных поединках. Знакомство нашей героини с этой игрой произошло еще в пионерлагере «Артек». Втянулась, что называется, за несколько дней. Однако в дальнейшем хобби осталось лишь хобби. Работала инженером, заведующей сектором партийного учета, старшим экономистом медсанчасти. Но в плотном графике всегда находилось место для «хода конем». Со временем Минигуль Масагутова проявила себя и как знаток младшего брата шахмат – шашек.
- В интеллектуальный спорт, как и в любой другой, нужно приходить с младых ногтей. Но в то же время открыть для себя этот мир никогда не поздно. Соревнования наши привлекают очень многих участников самых разных возрастов, - резюмирует Масагутова.
Юлия ГОЛОВИНА.
Корзинка:
Однажды Минигуль Масагутовой довелось даже сыграть с чемпионкой мира. Результатом встречи стала ничья.