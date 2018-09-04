Тренер по тхэквондо СШОР «Уфимец» Рустем Гайфуллин отмечен Благодарственным письмом главы республики. Его мечта – вырастить олимпийского чемпиона, и ученики, на которых он возлагает большие надежды, есть. Об этом наш разговор с тренером.
- Говорят, тхэквондо – не просто вид спорта, а целая философия. Какова его уникальность? С какого возраста вы принимаете детей? На что прежде всего делаете упор при тренировках?
- Мы стремимся к гармонии между человеком и природой. Принимаем мы всех желающих, начиная с 6-7 лет. Главное - работать над техникой, постепенно осваивать тактические нюансы и закаляться психологически. Но это все приходит с возрастом, а начинать надо с отработки ударов.
В ноябре прошлого года на Кипре прошло юношеское первенство. Нашему воспитаннику Дали Ишбердину в составе сборной России в весовой категории 78 кг не было равных. На пути к «золоту» Дали в первом бою победил спортсмена из Украины- 30:20. Во втором поединке с греком вообще проигрывал после первого раунда 0:10. Очень сильный противник оказался. Однако собрался, догнал, а когда стал выигрывать, снова расслабился и в концовке потерял баллы. Но и эту встречу довел до победы - 20:18. А в четвертьфинале уверенно выиграл у испанца - 6:1. Но впереди его ждали более серьезные соперники, однако он сумел сконцентрироваться, выстроил правильную тактику боя и одолел в полуфинале молдаванина. А в финале встретился уже с титулованным российским бойцом из Ростова-на-Дону Дмитрием Евтуховым. Вел 7:1, но скользящий удар по голове «электроника» оценила в шесть баллов – 7:7. (На спортсменах надеты электронные жилеты, которые фиксируют удары). Но вскоре мы все же праздновали успех.
А в этом году побывали в Стамбуле на открытом чемпионате Турции по тхэквондо, куда съехались талантливые спортсмены со всего мира. Дали, одержав победы над спортсменами из Франции, Белоруссии и Казахстана, стал третьим. Пришлось уступить за выход в финал спортсмену из Хорватии, который и стал чемпионом. Но у него еще все впереди. Сейчас наш воспитанник на сборах, готовится к новым поединкам.
Хочу добавить, что я – очень счастливый, поскольку занимаюсь любимым делом. Дали – не только позитивный показатель нашей работы, но и живой пример для других мальчишек и девчонок, которые, может, и не станут чемпионами, но вырастут смелыми, целеустремленными, физически крепкими.
Ирина ШИПУНОВА.