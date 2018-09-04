На пути к «золоту»

Президент США Дональд Трамп назвал неуместной ситуацию, когда ФРГ платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории страны.

В Госдепе признали, что Россия не пойдет на условия США по санкциям

Дело Скрипалей Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ ...