Аспекты безопасности

Сфера образования все активнее становится фактором экономического развития: именно в детских садах, школах, центрах дополнительного образования закладывается основа будущего благосостояния и конкурентоспособности наших граждан и страны в целом. Об этом мы побеседовали с начальником районного отдела образования Аленой Одинцовой.
- Сегодня в школах повсеместно усиливаются меры безопасности, с чем это связано?
- Для детей это становится залогом успешной учебы. Стоит отметить, что мы рассматриваем этот важнейший фактор в нескольких взаимосвязанных аспектах: материально-техническом, организационно-правовом, информационном и социально-психологическом. В направлении пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и защищенности учреждений образования района от криминальных проявлений у нас хорошие подвижки за последние годы. 100 % учреждений образования района обеспечены физической охраной (частные охранные агентства и предприятия), оснащены системами автоматической пожарной сигнализации с каналом передачи в пожарную часть, кнопкой экстренного вызова полиции и групп задержания. За 6 лет оснащенность учреждений образования системой видеонаблюдения увеличилась в 2 раза (практически все учреждения), системой контроля и управления доступом – на 22 %. Разработаны схемы безопасного движения детей к школам.
- В последнее время применительно к сфере образования все чаще выдвигается и требование «информационной безопасности»…
- Это не случайно, ведь процесс информатизации стремительно охватывает современный мир. Для нас важно ограничить агрессивное воздействие на сознание ребенка. Школами принимаются организационные меры, проводятся мероприятия по медиабезопасности с детьми и родителями. Желательно привлечь к этой проблеме родителей, которые могли бы просматривать страницы, которые посещает ребенок дома.
Данный вид угрозы является наиболее опасным и требует помимо внедрения программ фильтрации, выявления сайтов с деструктивным содержанием для их блокирования, что у нас проводится во всех школах, принятия систематических воспитательных мер по безопасному поведению в Интернете
и основам кибергигиены. Вооружение детей памятками простых правил поведения в Интернете позволит им сориентироваться в социальных сетях и онлайн-играх, принять меры предосторожности при работе с WI-FI, электронной почтой, мобильным телефоном, правильно отреагировать на случаи кибербуллинга. Сегодня на сайте каждой образовательной организации должна быть создана вкладка «информационная безопасность».
- Создание в образовательном учреждении психологически благоприятного климата тоже немаловажный аспект..
- Современная школа должна всерьез и по-настоящему быть не только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного взросления, питательной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это не требует финансовых затрат, только доброй воли участников образовательного процесса и, в первую очередь, педагогов. Умение выслушивать обучающихся и их родителей, выстраивать с ними конструктивные взаимоотношения, проявлять такт, терпение, милосердие – это черты, характеризующие настоящего учителя в любую эпоху, а в современном мире приобретающие первостепенное значение.
Безопасная образовательная среда в учреждении сохранит здоровье детей, создаст условия для гармоничного развития их личности, раскрытия их способностей, а значит, в целом, условия для повышения качества образования.
Юлия ПАХОМОВА.