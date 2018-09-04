Мелодия для камня

Под природными сводами зазвучали проникновенные звуки народной музыки, прервав многовековую тишину. Впервые в знаменитой на весь мир Каповой пещере выступил Национальный оркестр народных инструментов РБ.
- Еще никогда, ни на одном концерте я не слышал подобного звучания. Было удивительно, насколько естественно и интересно звук отражается от природного камня. Мы ожидали просто хорошего концерта, а получилось прекрасное мероприятие, от которого не только зрители, но и мы сами остались в полном восторге, - сказал художественный руководитель НОНИ РБ Линар Давлетбаев.
Предложение сыграть в Каповой пещере коллектив воспринял с восторгом и энтузиазмом. Как известно, подобная практика существует во всем мире, а в нашей республике это стало премьерой.
По словам директора государственного природного заповедника «Шульган-Таш», заслуженного эколога РБ Михаила Косарева, концерт прошел в знаковый день: 15 сентября комплекс отметил свое 60-летие.
- Очень приятно, что такой уникальный оркестр выступает в священном месте нашей республики, - сказал Михаил Николаевич.
Гостям и слушателем необычного концерта представили программу, где прозвучали 15 произведений: аутентичный курай, башкирская песня, произведения современных башкирских композиторов. Незабываемое впечатление оставили кураист Артур Гайсаров, Евгений Чугаев (думбыра), Расим Лугаманов (ударные) и ансамбль кураистов.
Динамичной декорацией на стенах пещеры стала тематическая видео-инсталляция, созданная студией сценического дизайна «FSD UFA». Зрителями музыкального действа стали более 150 человек.
Данный проект является уникальным событием в ходе VI Всемирной Фольклориады, организаторами выступили Министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова.
Мара БУЛГАКОВА.