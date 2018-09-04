Сладкий продукт с дипломом

Янтарные тыквы, наливные томаты, сахарная свекла, сочная морковь, золотистый лук, солнечный подсолнух и, конечно, ароматный мед – все это можно было приобрести в выходные на ярмарке, где фермеры Благоварского, Бирского, Мелеузовского, Нуримановского и ряда других районов предлагали горожанам свою продукцию.
В субботу и воскресенье на традиционных для калининцев местах (на пересечении улиц Машиностроителей и Интернациональной, Баландина и Мушникова) с самого утра начали выстраиваться машины. Торговцы устанавливали прилавки и выгружали лук, чеснок, морковь, свеклу, яблоки. Есть и картофель, но пока немного, поскольку его копать только начинают. Рядом - огромные тыквы и даже местный виноград, который предлагает горожанам Юрий Сеченов. Его хозяйство располагается возле Иглино. Он объясняет, что главное – надежно прикопать саженцы на зиму и как можно тщательнее подготовить лозу к холодам.
Пасечники предлагают любые сорта меда - липовый, цветочный, гречишный, донниковый и даже аминокислотный забрусовый. Цены от 1500 до 2500 рублей за трехлитровую банку.
- В этом году урожай меда заметно меньше. Вся надежда летом была на рапс, подсолнечник и гречку. Основная причина снижения активности пчел - холодная весна. Они не могли набирать корм, нормально развиваться, - рассказывает один из пасечников.
Детей можно побаловать, купив это сладкое угощение в сотах. В баночках - перга, прополис, маточное молочко. На одном из прилавков «жидкое золото», получившее множество дипломов и наград. Сюда его доставили с пасеки Александра Романенко.
Покупатели прицениваются, объясняя, что пришли не за одним-двумя килограммами товара. Уфимцы охотно покупали картофель (по 20-25 руб. за кило), морковь, свеклу, лук (20-30 руб.) и капусту (20 руб.). Покупателям, приобретавшим по несколько мешков картофеля, фермеры шли навстречу и организовали доставку на дом.
Мария АПКАРИМОВА.