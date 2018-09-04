По жизни с оптимизмом

«Потеряв в шестилетнем возрасте мать, я усвоила два правила. Первое, если тебе тяжело – увеличь нагрузку, и второе – чужих детей не бывает », - заявляет 71-летняя демчанка Людмила Назаренко, которая вяжет куклы и бегемотов для детских домов. Женщине выпала нелегкая судьба, но даже это не сбавило темпа ее марафона добрых дел.
Коллекция вязаных подарков насчитывает около 25 экземпляров. В нее входят как игрушки, которые Людмила создавала для двух теперь уже взрослых внучек, так и новые изделия. Это - лимонные бегемоты с шерстяными челками и бархатными юбками, пупски в вельветовых шляпках и Барби в мелкую вязку и крупную полоску на пиджаке. «Чтобы все по последней моде», - смеется рукодельница. Она не боится экспериментировать, безжалостно соединяя не только различные материалы с пряжей, но и прямо противоположные направления. Людмила хочет, чтобы игрушка не просто стала другом ребенку, но и помогла найти свой стиль. На вопрос, почему выбор пал именно на кукол с бегемотами, а не на носки и кофточки, она отвечает:
- Варежка согреет руку, но не сердце. Помню, когда мать погибла я успокаивалась играя в куклу. Раньше я раздавала вещи, но ощущение, будто дети мерзнут, не покидало меня. К тому же, я хочу сделать подарки всем, а размеров их не знаю.
Людмила переехала в Дему восемь лет назад. А все потому, что ее старшая внучка поступила в университет. О том времени она вспоминает с улыбкой:
- Подруги и знакомые в один голос отговаривали, а я закрыла квартиру и поехала с кровинкой. Приехав, повесила в пустой квартире шторы, напекла блинов, и здесь внучка явилась после занятий, а с ней и новая жизнь.
Совершать настоящие поступки - Назаренко не впервой. За спиной бурлящее море событий, спасательными островками среди которых кроме дочери, были племянник, сестра и брат. Это тот уникальный случай, когда человека поддерживает то, что он является опорой.
Поплыв рекой воспоминаний, она невольно «оглядывается»: вот они с одноклассником после черчения бегут в кино, а вот, – выходя из автобуса, девушка спотыкается об ногу будущего мужа. И вроде все как у всех, а конфеты «Каракум» - лучшие, и ложка с вилкой, с которых начинали семью, – почти золотые. Да, через несколько лет супруг переносит сложную операцию, после которой доктора московского института им.Бурденко «приговаривают» к жизни в один месяц, но ведь это неглавное. Он вопреки прогнозам, будучи незрячим начал пеленать дочь, а когда и вовсе полегчало, приготовил свой первый фирменный ужин:
- Будто предвидела, что все будет хорошо! Потому, что я оптимист. Научилась смеяться сквозь слезы. Детство у меня было тяжелое. С шести лет нас с сестрой воспитывала мачеха. В 13 лет я получила травму позвоночника. Доктора не разрешали мне рожать до 25-ти, но я вышла замуж в 19, а уже через год стала матерью. Первые годы жили со свекровью, потом с бабушкой. Дом был без удобств, поэтому уход за больным мужем, свекровью и годовалой дочерью – лег на мои плечи. Но мной овладел азарт, а не отчаянье. Наверное, потому, что мне некому было пожаловаться. Я начала развиваться в профессиональной деятельности. Работала в автоколонне статистиком, секретарем, библиотекарем наряду с общественной активностью. Потом устроилась на автовокзал старшим кассиром по югу Башкирии, – делится Людмила Георгиевна.
Возвращаясь к своим маленьким чудесам, Людмила Георгиевна признается, что начала собирать коллекцию только в этом году. Еще в новогодние праздники «перелистывала» «вязаную» историю взросления внучек, а ближе к лету подарки были упакованы и дополнены 15-ю экземплярами. Но Людмила Георгиевна не собирается останавливаться на достигнутом. Она продолжает достраивать кукольно-бегемотный мир, в котором нет печалей:
- К наступлению холодов дети получат подарки. Каждому достанутся бегемот и кукла. Пусть улыбнутся. Хочу зарядить их оптимизмом, который станет пожизненным иммунитетом. Я смогла, значит и им по плечу! – завершает женщина.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото из личного архива Людмилы Назаренко.