Наш древний город

Первый фестиваль «Древняя Уфа» прошел в саду имени С. Т. Аксакова. Он был посвящен 85-летию со дня рождения известного археолога, академика Академии наук РБ, доктора исторических наук Нияза Мажитова, одного из первых исследователей уникального памятника в исторической части города - «Уфа-II».
- Мы хотим показать, как важно беречь и сохранять бесценное историко-культурное наследие для будущих поколений, — отметила директор Республиканского музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова.
В осеннем парке было немноголюдно: студенты, школьники да малыши, прогуливающиеся с мамами. Но уж те, кто попал на праздник, точно не остались в стороне и каждый нашел занятие по душе.
Арслан и Юра азартно бьются на мечах, ловко уходя от ударов противника и подставляя щиты. Настоящие воины, хотя им всего по шесть лет! А в стороне с нетерпением ждут своей очереди другие поединщики. Неподалеку еще одна стайка мальчишек и девчонок испытывает себя в стрельбе из лука и метании копья. Да и взрослые не отстают - попасть в развевающуюся на ветру мишень - задача не из легких. Организовали такие развлечения уфимские военно-исторические клубы.
Но средневековый город – это не только воины. Ученые установили, что «Уфа - II» была крупным торговым и ремесленным центром. Результат кропотливого труда археологов сегодня можно наглядно увидеть в макете, сделанном художницей Резедой Тагировой. Легкие юрты и полуземлянки окружены надежным частоколом и высоким валом, в открытые ворота вступает караван. А вот и стройные ряды домиков. Мы даже можем заглянуть в один из них и увидеть его убранство. Вот теплится очаг, а в нем – горшочек с обедом для большой семьи.
А о том, как была сделана такая глиняная посуда, не только рассказывал, но и показал археолог Вадим Мухаметдинов. Простые толстостенные лепные сосуды формируются на глазах у зрителей. Для этого даже не нужны какие-то особые инструменты: плоская деревяшка да гвоздь для нанесения «ямочного» орнамента.
- На городище была найдена большая керамическая коллекция , - поясняет Мухаметдинов. – Фрагменты принадлежат разным культурам, много бахмутинской, романовско-именьковской и турбаслинской.
. Рядом еще несколько гончаров продемонстрировали азы работы с глиной, в том числе и на круге. А ювелир Артем Белявский знакомил с процессом изготовления ювелирных изделий с использованием древних технологий, кузнецы Марат Гарифуллин и Руслан Джураев выковали наконечники для стрел и копий.
Екатерина МАРКОВА.
Фото автора.