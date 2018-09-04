8 сентября прошел традиционный праздник для первоклассников и их родителей «Дети – наше будущее». Со всей столицы в сквер 50-летия Победы съехались родители с детьми-школьниками, которые стали участниками замечательного праздника.
Здесь можно было узнать, что делают кинологи и ветеринары, как работают связисты и инженеры. Была открыта выставка техники: кареты скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Но главными здесь, конечно же, были первоклассники.
Школьники вместе с родителями и педагогами приняли участие в большом квесте с интересными и развивающими заданиями и конкурсами. Команды проходили маршрут, состоящий из пяти этапов – «Страна Уфанет», «Туризма», «Знаний», «Танцев», «Спорта». Здесь им предстояло продемонстрировать свои знания, ловкость и сноровку, а также – чувство локтя. Они попробовали себя в роли художника, инженера связи, садовника, примерили униформу пожарного и спасателя. А еще - брали интервью, подержали в руках настоящую дрель, разбили палаточный лагерь и приняли участие в эстафете и танцевальном флешмобе.
Малыши готовились к этому дню: у каждой команды была своя форма, название и речевка. Ребята из 1 «В» школы №27 отличились такими слоганами:
- Орлята учатся летать,
Нас никому не испугать!
Они демонстрировали свои знания, отгадывали загадки, решали задачи, проходили полосу препятствий и, главное, знакомились и общались друг с другом.
На одной из таких площадок расположились сотрудники Поисково-спасательного отряда, показавшие снаряжение, используемое в работе, представили манекен по имени Гоша, на котором отрабатываются навыки проведения сердечно-легочной реанимации.
Не менее популярной тематической площадкой стала, экспозиция, посвященная пожарной охране.
Перед началом праздника инженеры отдела профилактики УПО города тщательно осмотрели весь парк и вместе с сотрудниками ЦОБ патрулировали сквер вплоть до окончания мероприятия.
Но важно было заинтересовать детей, и огнеборцы с этим справились на «отлично», представив несколько пожарно-спасательных машин, среди которых был и так называемый автомобиль первой помощи. Он очень маневренен, в нем есть и небольшой запас воды и рукава, а еще – гидравлические ножницы и разъемы, необходимые при авариях в ДТП. А еще ребятам можно было посидеть в патрульной машине полка ДПС, нажать на клаксон и даже сказать несколько слов по рации.
Целая очередь выстроилась перед пожарным подъемником, который способен тушить возгорание на высоте более 20 метров.
На импровизированной Аллее первоклассников каждый малыш ищет себя. Вдоль пешеходной дорожки выстроилась фотогалерея длиною в 320 метров. Рядом - рейтинг самых популярных имен и профессий. Как оказалось, в этом году больше всего первоклашек по имени Арина и Тимур, а самая популярная профессия - полицейский.
- Мы проводим мероприятие уже в девятый раз, - пояснила PR-директор АО "Уфанет» Ольга Эделева. – Раньше мы выезжали в школы и фотографировали детей, а сейчас они сами по желанию оформляют стенды.
В парке было много интересного. Например, родители вместе с ребятами проходили «топи и болота» на специальных лыжах, выпиливали лобзиком картины на деревянных дощечках, соревновались.
Не обошлось и без небольшого ЧП. Пока одна из мам с младшим сыном буквально на минуту отвлеклась, второй сын потерялся. Мальчика тут же нашли по громкоговорителю благодаря сотруднику ЦОБ.
А праздник завершился сказкой-представлением и салютом из огромных разноцветных конфетти.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора.
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За 9 лет существования проект стал одним из самых популярных детских праздников во многих городах России. В этом году добрую традицию поддержали более 30 городов Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей.