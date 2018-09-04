Доброта по наследству

- Ни разу своего дворника не видели, а во дворе всегда чисто, - так говорят жильцы дома №7 по улице Чудинова. Они и написали письмо в администрацию района со словами благодарности в адрес Зульфии Фаткуллиной.
- В шесть утра я уже на участке, а до половины девятого успеваю убраться в пяти дворах, поэтому, наверное, неуловимая, - шутит она.
Конечно, дворником стать Зульфия не мечтала… Родилась в Альшеевском районе в поселке Чайкино, что вблизи санатория «Шафраново», где воздух напоен травами так, что у городского жителя от него голова начинает кружиться. Поэтому, наверное, в этих краях и самый лучший кумыс. Мама Зульфии всю жизнь проработала дояркой, добывая чудодейственный напиток. Отец трудился конюхом. Семья была дружной и работящей.
- Бабушка мне всегда говорила: относись к людям с добром, и они станут лучше, - говорит Фаткуллина.
После школы окончила училище и получила специальность повара-кондитера 4 разряда. Немного поработав по специальности, устроилась в строительный цех на местную птицефабрику, чтобы получить квартиру. Этому предприятию она отдала 25 лет, а когда его закрыли, перебралась с сыном в Уфу. Устроилась дворником в ЖЭУ №27, познакомилась с будущим мужем Дамиром Хатминуровым, который трудится в Управлении по благоустройству и содержанию водителем. Сын получил образование, хорошую работу, женился, приобрел квартиру, на свет появились двойняшки Эмиль и Эвелина. Словом, живи да радуйся.
Но кто-то наверху, видно, решил иначе. Три года назад, в 28 лет Рустам умер от инсульта. Трудно передать словами горе матери, похоронившей единственного сына.
- Сегодня внуки – моя единственная отрада, - рассказывает Зульфия Закуановна. - Посвящаю им каждую свободную минуту. Мне доставляет удовольствие приготовить им что-нибудь вкусное, шарлотку, например. Покупать полуфабрикаты мы не привыкли. Все делаем сами: и пельмени, и чебуреки. Со снохой закатываем на зиму помидоры-огурцы.
- К любой работе надо относиться добросовестно, - продолжает она, - у меня четыре участка, из них три – на красной линии, сейчас еще заболевшей коллеге помогаю. У нас очень дружные девчата трудятся, всегда приходим на выручку друг другу.
Свободного времени у нашей героини мало, но когда выпадает минутка, вяжет двойняшкам носки и любит читать фантастику. Книги позволяют хоть на время оказаться в другой реальности, где возможно все изменить. Хотя в жизни так не бывает, Зульфия Закуановна на нее не жалуется: сын оставил ей в наследство свое продолжение – двух замечательных ребятишек.
Светлана ЯНОВА.
Корзинка
Также благодарность дворнику Наталье Айбулатовне Алеевой поступила от жителей дома №33А по улице Кольцевой.