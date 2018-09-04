«Есть», где поесть

Бургеры, котлы с солнечным пловом, розовыми креветками… Золотистый картофель, шипящий на огромных сковородах, а на шампурах – аппетитные куски мяса и рыбы, в больших кружках янтарное пиво. Зажигательная музыка, красивые девушки и колоритные бармены, а над всем этим чудо-повара на ходулях… В Уфу пришел грандиозный фестиваль «Есть», и закрутил, завертел всех любителей вкусно поесть.
В минувшие выходные горожане на территории Гостиного двора наслаждались общением и атмосферой лучших столичных ресторанов под открытым небом. Все, кто пришел, согласятся - было весело и вкусно. Праздник посетили мэр столицы Ирек Ялалов, представители муниципалитетов.
Лучшие рестораторы и молодые предприниматели продемонстрировали фирменные блюда, а также давали мастер-классы по приготовлению своих изысков. К примеру, моцареллы.
…Несколько ловких движений, и небольшой сырное зерно, которое искупали в кипятке в руках шеф-повара сыроварни Тимура Курбангалиева, превращается в тонкое полотно, три его добровольные помощницы из зрительниц растягивают его во все стороны. Вот оно становится все больше и больше, но не рвется, и вот его почти прозрачное вновь складывают в сырный «снежок», волшебство повторяется раз за разом и в итоге – в руках готовое лакомство. Можно есть так, либо добавить в пиццу, украсить салаты.
- Сыр можно готовить дома, удивлять и радовать близких этим блюдом, - говорит сыродел.
Удивляли рестораторы на каждом шагу. Бармены (профессиональная Барменская ассоциация республики) учили готовить коктейли, а также, как правильно выбрать к любому блюду вино. Мастер-класс вылился в настоящее шоу.
Все хотелось попробовать, всему научиться, увидеть, зажечь с музыкантами – на сцене выступали популярные рок-группы: «Light Again», «Миллион Эр», «Agatha Wolf», «Mate Kenzo», «Chariot».
- С удовольствием все пробуем, - говорит чета Ахмеровых, - понравились черные бургеры, плов, напитки. Слушаем музыку, любимые группы.
- Собрались с друзьями, - говорят студенты Аскар и Дамир, - столько всего вкусного готовят в нашем городе, о чем мы и не подозревали, кое-что попробовали впервые.
- И я там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. – вступает в беседу их товарищ Никита. - Скажу честно, пришел поесть и весьма доволен.
На фестивале было много активных зон, различных площадок, где проходили конкурсы, квесты, а также пользовалась популярностью так называемая «гаражная ярмарка», где можно было купить что угодно по приемлемым ценам – эксклюзивные украшения, кожаные изделия, текстиль, платья и свитера ручной работы. Обойти все -
и не устать? Если что, можно присесть на «диваны», облокотиться на мягкие красивые подушки, посмотреть фотовыставку… А рядом детвора вместе со своими родителями выбирают куда пойти учиться. Стать юным художником? А может футболистом или мастером восточных единоборств? Или «кулибиным», конструирующим все и вся – от часов до вертолета? Студий, школ немало. И знакомство с ними - еще одна добрая традиция. Представители детских и взрослых центров творческого развития рассказывали о своей деятельности, о том, чему они могли бы научить.
А еще родители могли проконсультироваться у психологов по вопросам воспитания, прослушать лекции о здоровье, искусстве, о том, как путешествовать вместе со своими детьми и как тут не согласиться с ведущими - надо больше времени проводить со своими дочьками-сыночками и использовать каждую возможность для общения – к примеру, поучаствовать в совместном творчестве, или поиграть в футбол.
- Мы готовим будущих спортсменов. Принимаем всех желающих, это наш принцип, учатся и мальчики и девочки, начиная с трех лет, – рассказывает директор футбольной школы «Ангелболл» Алина Кудакаева, - популярность игры велика. Занимаются с ребятами опытные тренеры и может кто-то станет звездой. Примеры есть.
В семейно-образовательном центре «Растем вместе», расположенном на Гоголя, 36 учат языкам, интеллектуальным играм, ГО, музыке, рисованию. Открытая мастерская «Кулибин» для ребят, которые любят мастерить с деревом, глиной. Дети с удовольствием пробовали себя в разных ролях – рисовали, лепили, участвовали в различных конкурсах. Занятий для них – море, только выбирай.
…Те, кто пришел в эти выходные в «Гостиный двор», не пожалели, солнечный сентябрьский денек подарил им яркие впечатления.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА