На полках – местный производитель

В ведении районного отдела координации торговли, общественного питания и услуг находится множество вопросов. Например такие, как борьба с несанкционированной торговлей, организация школьного питания, проведение сельскохозяйственных ярмарок. О том, как сегодня они решаются, рассказала начальник отдела Венера Гильванова.
- Сфера потребительского рынка по-прежнему остается одной из наиболее привлекательных областей для инвестиций. Что сегодня строится?
- В настоящее время возводятся семь объектов. Из них три готовы к открытию. Это - торгово-развлекательный центр по улице Ферина общей площадью 20 458 кв.м., магазин по продаже моторных лодок, расположенный на трассе «Уфа - Шакша» и автосервисный комплекс на 8 500 кв.м. В стадии завершения - магазин промышленных товаров, торгово-сервисный комплекс и торговая точка во встроенно-пристроенном помещении к жилому дому №8 в микрорайоне Инорс-4.
- Инфраструктура торговли и общественного питания в связи с высоким уровнем конкуренции находится в постоянной динамике. Одни предприятия открываются, другие закрываются. Какая тенденция наметилась здесь?
- За прошедшие 1,5 года закрылся 31 магазин, а также три предприятия общественного питания. Если говорить об открывшсхся, то свои двери распахнули сеть ресторанов, кафе и два бара.
- Если взглянуть на полки в магазинах, то можно заметить, что там присутствует наша молочная и колбасная продукция, а вот кондитерских изделий местного производства стало меньше. Как сегодня поддерживаются наши товаропроизводители?
- Учитывая экономическую необходимость реализации программ импортозамещения, задача является актуальной. Для стимулирования продаж товаров местных производителей продолжается реализация проекта «Продукт Башкортостана». Сегодня в акции участвуют более 150 магазинов. В «Байраме», «Лукошке» оформлены отдельные витрины.
В настоящее время представленность основных социально-значимых продуктов питания, произведенных в Башкортостане, в общем товарном ассортименте находится в диапазоне от 50% до 95%. Однако хочется отметить, что нашим сетям все сложнее приходится конкурировать с федеральным ритейлом.
- Еще одна мера поддержки местных товаропроизводителей - сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Первые уже прошли в эти выходные. Кто проверяет, качественная ли продукция ляжет на стол уфимцев?
- Работа по их проведению ведется нашим отделом в тесном взаимодействии с МБУ по благоустройству района, которое выступает оператором сельскохозяйственных ярмарок. Отделы полиции, Управление общественной безопасности и городская ветеринарная станция следят за качеством продукции, проверяют документацию.
- Откуда привозят товары?
- Традиционно приезжают продавцы из Бирского, Бураевского, Иглинского, Нуримановского, Караидельского, Мишкинского и Уфимского районов.
- В торговом комплексе «Юлдаш» круглый год работает фермерский рынок. Арендаторам удобно, но, наверное, такие условия дорого обходятся?
- Продавцам при предъявлении документов о наличии фермерского хозяйства предоставляются скидки в размере 50%. Для них обустроены два павильона (площадью 252 кв.м. каждый) и навес на 150 кв.м. Также предусмотрены 20 мест с доступом холода внутри здания для реализации мяса, колбасных изделий, молока и молочных продуктов, сыра.
- С началом учебного года актуален вопрос организации школьного питания...
- С переходом на аутсорсинг во все учебные учреждения района его доставляет комбинат «Спектр». В преддверии 1 сентября специалисты нашего отдела также принимали участие в комиссионной приемке готовности образовательных организаций. По результатам проверок установлено, что пищеблоки и обеденные залы готовы к организации питания детей.
- В районе - 321 предприятие бытового обслуживания. Из них 73 салона красоты. Если посмотреть, то их можно увидеть почти в каждом доме. Пик их открытия, скорее всего, прошел. Какой бизнес охотнее открывают сегодня?
- С начала года появился автоцентр на Интернациональной, автосервис в Карпово и четыре автомойки. Три из них расположились все там же и одна в Шакше. На улице Невского открылась парикмахерская, а на ул. Победы спа-салон.
- Предприниматели зачастую заботятся только о выгоде, забывая при этом, что на них ложится груз ответственности по содержанию прилегающей территории. Яркий положительный пример - мини-сквер, который открылся в августе рядом с одним из магазинов на Первомайской.
- Состояние фасадов, входных групп, особенно по красным линиям должно находиться в надлежащем состоянии. В этом году запланированы ремонтные и благоустроительные работы 117 предприятиями. На сегодняшний день выполнили работы 58 из них, еще семь – в стадии завершения. Озеленение - тоже важная составляющая: появляются новые клумбы, вазоны и цветочные арт-объекты.
- Главная улица - Первомайская - заметно преображается, реконструируется. Но облик города портят прилавки с некачественными товарами...
- Мы регулярно проводим рейды, составляем протоколы об административном правонарушении. Однако многие платят штраф и торгуют дальше. За первое полугодие составлено 417 протоколов, вынесены постановления о назначении штрафов на сумму 430 тысяч 500 рублей.
Мария АПКАРИМОВА.