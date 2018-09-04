«Железная» красота

«Первый сувенир из болтов я сделал к юбилею мамы. Это была железная роза», - признается автор самой оригинальной работы районного конкурса «А у нас во дворе» Ильшат Ягафаров. Он взялся за дело три года назад, а в мероприятии участвует впервые.
По роду трудовой деятельности Ильшат далек от сварки. Он работает на мебельном производстве. А началось все совершенно случайно.
- Друг сваривал железо, и я решил тоже попробовать. Сделал сплав, с этого и началось мое «творчество», - говорит Ильшат.
Сувениры он делает из болтов, гаек, подшипников, шестеренок, шайб и просто кусочков металла. Самой необычной работой стала фигура робота высотой 30 см и весом 12 кг. На него автор потратил неделю, тогда как «миниатюрки» формата 10 на 10 см готовятся за три часа. Ильшат признается, что не всегда доволен своими сувенирами:
- Раньше колеса и двигатель для мотоциклов делал из гаек. Потом стал использовать подшипники, потому что они аккуратнее.
Как и любое другое творчество, сувениры Ильшата требуют вдохновения. Он вспоминает, как после спортзала решил «собрать» штангиста, который затем стал подарком для тренера.
На вопрос о трудностях в процессе изготовления Ильшат отвечает отрицательно. Он охотно делится своим «простым» рецептом:
- Розу сделать не сложно. Из железа вырезаю пяти, четырех, трех, и двухлистники. Складываю до образования внизу пятиконечной звезды - это бутон. Потом загибаю лепестки, чтобы было естественно. А на стебель навариваю шипы и соединяю с бутоном.
Ильшат мечтает путешествовать, чтобы о его работах узнали за пределами республики. Также хочет открыть мастерскую и магазин сувениров. Считает, что сможет составить конкуренцию:
- Гелями для душа и конфетами - давно уже не удивишь. А ты подари человеку розу из железа, и она у него простоит всю жизнь! – говорит он.
Корзинка: В этом году впервые жители многоквартирных домов выступили с инициативой проведения праздника «А у нас во дворе!». В районе прошло более 20-и мероприятий. Программа включала в себя: караоке, мастер-классы по изготовлению открыток, агвагрим, игры и эстафеты. Порадовали также персонажи на ходулях, аниматоры и роботы-трансформеры. В празднике участвовали представители детского эколого-биологического Центра «Росток», Дворца творчества «Орион», Объединения детских подростковых и молодежных клубов «Данко».
Юлия ГОЛОВИНА.