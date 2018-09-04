Космический талант

Основоположник «фантастического реализма», мастер аэроландшафтов и интеллектуальной живописи, а также «полпред» современного искусства Башкортостана в России - какими только титулами не награждали искусствоведы Сергея Краснова!
Выставку в БГХМ имени Нестерова, посвященную 70-летию народного художника РБ, академика Российской академии художеств посетил глава республики Рустэм Хамитов.
- У нас дома есть три работы Сергея Борисовича, - отметил он. - Когда мы жили в Москве, глядя на эти холсты, вспоминали Уфу и республику.
Наиболее известные его картины: «Воспоминание об Италии», «Сентябрь», «Ода взлетевшему острову», «Давид и Голиаф», «Кафе «Ящерица», «Тайный сад герцогини Баттиста Сфорца», «Утро в Венеции», «Архипелаг Шишкина», «Автопортрет», «Святой Иероним», «Свечение головы Иоанна Крестителя». «Путешествие», ставшее точкой отсчета будущих космических серий, было вдохновлено неудачным полетом советского корабля «Союз-5» (его не удалось состыковать с орбитальной станцией «Салют-6»; стоит отметить, что на счету космонавта Владимира Коваленка были и более удачные, даже уникальные полеты). «РАТАН-600» («Дороги, ведущие нас», 1981) - после ее участия в московской выставке картину или хотя бы копию захотел приобрести Юрий Парийский - руководитель того самого РАТАНА-600 - крупнейшего в мире радиотелескопа Академии наук с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров. А увидев «Сентябрь», с ним решил познакомиться Евгений Евтушенко.
Как минимум два его полотна - «Атомный город» (1986) и «Тревожный сон рыбы» (1987) - считаются картинами-предостережениями: первая была написана за два месяца до Чернобыльской катастрофы, вторая - за три года до фенольной в Уфе.
Юбилейная экспозиция включает около 50 работ в различных жанрах, написанных в разные годы. Произведения Сергея Краснова выставлялись на региональных, всероссийских и международных выставках, в том числе в Москве, Италии, Германии и США. Хранятся в Башкирском художественном музее им. М. В. Нестерова, Дирекции выставок СХ РФ (Москва), Русском музее в изгнании (Монжерон, Франция), Музее современного русского искусства (Джерси-Сити, США), в частных собраниях в России и за рубежом.
Екатерина КЛИМОВИЧ.