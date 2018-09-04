Бегом - за славой и здоровьем

За оранжевой ленточкой застыли в ожидании старта сотни людей: мужчин, женщин, детей, людей преклонного возраста из 16 стран и более 200 городов. В четвертом Уфимском международном марафоне принял участие и глава республики Рустэм Хамитов, представители региональной и городской власти, известные политики и артисты.
Прозвучала команда, и огромная лавина бегунов заполнила улицу Заки Валиди, устремившись к памятнику Салавата Юлаева. Им предстояло пробежать 42 км по маршруту, проложенном рядом с самыми значимыми историческими местами и достопримечательностями столицы: зданием Конгресс-холла, фонтаном «Семь девушек», ледовым дворцом «Уфа-Арена» и памятником Мустаю Кариму. Перед ними со стадиона «Динамо» стартовали участники на хендбайках - велосипедах с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями.
66-летний Владимир Герцог из Челябинской области приехал в Уфу впервые, однако участвует в подобных проектах уже на протяжении 20 лет. В память о Парижском марафоне он надел футболку с его логотипом, впрочем, его родное село также носит имя французской столицы. С ним приехал и внук Илья, который в силу малого возраста собирается одолеть дистанцию в 21 км.
- Первый раз принимаю участие, решил проверить свои силы, - поделился игрок баскетбольного клуба «Уфимец» Артем Исаков. - Ощущения необычные, есть захватывающий азарт в обоих видах спорта.
Статус международного марафон оправдывает вполне: в забегах участвуют и профессионалы, и любители чуть ли ни со всех концов света. Вот вместе с лидерами финишную черту пересекает темнокожий паренек.
- Я из Анголы, бегу уже второй раз, сначала пробовался на 3 км, - еле отдышавшись, говорит Педро. – Старался победить, но здесь сильные соперники. Главное – преодолеть себя.
Большое оживление вызвал дебют главы республики Рустэма Хамитова в качестве участника марафона. В рамках благотворительной акции #бегупомогу, организованной благотворительным фондом «Мархамат», он преодолел 3 км.
- Соревновательный процесс еще и сопряжен с благотворительностью. В частности, почему я решил принять участие в этом забеге? Хочется поддержать детей, которые по тем или иным причинам не могут бежать, участвовать в соревнованиях, - объяснил журналистам Рустэм Закиевич. - Мы собрали хорошую сумму, которой им хватит для обучения в течение полутора лет.
Соревнования поддержал сильнейший человек России Эльбрус Нигматуллин, уже второй год в Уфу приезжают пробовать силы известные актеры Алексей и Игорь Огурцовы, Виктория Тарасова.
— Папы, мамы, бабушки ведут молодое поколение, вместе мы - здоровая нация, - рассказал Алексей Огурцов.- Во второй год проведения марафона было 2500 человек, сегодня уже 3700. Чем дальше, тем лучше.
Преодолеть марафон пришли команды самых различных предприятий и организаций. А десантники в синих беретах побежали с флагом «Никто кроме нас!».
Среди женщин неимоверными усилиями победу вырвала челябинская легкоатлетка Антонина Юшина, пройдя 42 км 195 м за 2 часа 46 минут 17 секунд.
- Здесь я впервые и приеду еще, дистанция очень понравилась: она без крутых подъемов и спусков, - пообещала финалистка.
За ходом марафона можно было наблюдать на большом экране стадиона. В ходе забега лидировал один бегун, однако на полпути его обогнал Алексей Ширшов из Оренбурга. Он признан абсолютным чемпионом соревнования, показав результат в 2 часа 24 минуты 22 секунды.
- В прошлом и позапрошлом годах был вторым. На этот раз приехал за победой и получил ее, - сказал Алексей. – Обязательно буду участвовать в следующих забегах, здесь сильный состав участников, очень хорошая трасса и организация.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка: Уфимский международный марафон-2018 привлек около 4 тысячи спортсменов, любителей бега и приверженцев здорового образа жизни, представляющих 16 стран и свыше 200 городов.
Корзинка: Спортивный форум вошел в десятку крупнейших марафонов России, включен в международные календари, имеет такую же сертификацию.