Лицей №62 идет в первый «Роснефть-класс»

В День знаний в районе прошло несколько знаковых мероприятий.
В Республиканском инженерном лицее-интернате открылся профильный класс УГНТУ.
Занятия в нем будут проводить магистранты Нефтяного университета. В основе предуниверсария — модель смешанного обучения, когда практикуются разные формы занятий. Старшеклассники (10-11 классы), участвующие в проекте, помимо обычной школьной программы, во внеурочные часы будут слушать лекции вузовских преподавателей, систематизировать знания на выездных семинарах, а также готовиться к олимпиадам и конкурсам разного уровня. Учащиеся профильных классов УГНТУ будут посещать технопарк, созданный при вузе.
По словам директора Республиканского инженерного лицея-интерната Флюра Шагисултанова, в новом учебном году начнется сотрудничество с ведущей российской транснациональной компанией «Яндекс» по реализации проекта «Яндекс.Лицей» в качестве единственной экспериментальной площадки в республике. В учебный план будут введены шахматы, кроме того, в планах – налаживание контакта с федерациями бокса и бодибилдинга РФ.
В лицее №62 состоялось открытие первого в истории республики «Роснефть-класса».
В рамках реализации программы «Школа - вуз - предприятие» в профильном 10А «Роснефть-классе» будет обучаться 25 человек по следующим направлениям: довузовская подготовка преподавателями УГНТУ, углубленная профориентационная работа, проектная деятельность.
Основная задача «Роснефть-класса» - целевая углубленная подготовка учащихся для поступления в профильный вуз.
Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин вручил лицеистам особенного класса студенческие билеты, благодаря которым они могут получать знания в стенах не только своего учебного заведения, но и университета.
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел праздничный митинг для первокурсников.
С приветственными словами к новому пополнению обратился ректор Рамиль Назифович Бахтизин:
- Вам повезло вдвойне: этот год для нашего вуза юбилейный — УГНТУ празднует свое семидесятилетие, а также 25 со дня получения статуса университета. Пусть эти цифры принесут вам удачу!
В митинге участвовали почетные гости из АНК «Башнефть», «Газпром трансгаз Уфа», АНК «ВНЗМ», НПП «Буринтех».
Саша БЕЛОВА.