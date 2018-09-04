Певец истории

В центральной части поселка Нагаево находится улица Руфа Игнатьева – знаменитого историка и краеведа, родившегося в 1818 году. Он не был уроженцем нашего края, но его трудами до сих пор пользуются историки, краеведы, литературоведы Башкирии.
- Уфа наша, - писал он, - старинный город, по истории существовавший уже в 1586 году, а по преданию здешних башкир - с XIV века, когда здесь, будто бы, жили ногайские ханы, подвластные сначала золотой орде, а потом царству казанскому, и откочевавшие отсюда, в лице последнего ногайского хана, на реку Кубань, в XV веке.
В числе основных научных интересов Руфа Гавриловича были история православной церкви и допетровская Русь, а в 1863 году, после отправки в Уфу, открыл для себя тайны башкирских городищ. Игнатьев первым начинает изучение археологических памятников на Южном Урале, проводит ряд раскопок и пишет научные статьи – его работы выходят в виде справочников , брошюр, множество публикаций было в «Уфимских губернских ведомостях». Московское археологическое общество с огромным интересом восприняло исследования ученого: его сообщения были зачитаны на съездах в Москве и Казани. Одно из его достижений – составление первой археологической карт Оренбужской и Уфимской губерний, исследование истории горнозаводского строительства, башкирских восстаний и много другого.
Имя и труды Руфа Гавриловича Игнатьева остались в памяти современников, любителей отечественной истории, изучавших местный край – они воспринимались как основополагающие и авторитетные издания. Открытия ученого не потеряли своей ценности и в настоящее время. В его архиве хранятся описания сотен курганов на территории Башкортостана: в «Археологической карте Башкирии», изданной в 1976 году Академией наук СССР и включающей более 2000 памятников, самыми ранними по датировке исследования являются открытые им в 1864 году Баишевские курганы, Субанские, Карагайлы-Узянские, Чингизовские, Кульчуровский курганы.
Более 500 статей были посвящены изучению края: наиболее важные из них «Башкир Салават Юлаев, пугачевский бригадир, певец и импровизатор», «Суд над бригадиром Аксаковым», «Карасакал - лжехан Башкирии». Именно Игнатов впервые извлек из архивов достоверные документы о героических делах Салавата и собрал фольклорный материал. Он же сделал достоянием народа и песни Салавата.
Знание восточных языков, в том числе и башкирского, дало возможность Игнатьеву собрать старые рукописи на языке тюрки и опубликовать очень важную работу «Сказания, сказки и песни, сохранившиеся в рукописях татарской письменности и устных пересказах у инородцев - магометан Оренбургского края», в которой приведены песни о башкирских батырах, в том числе и о Салавате. Перу Игнатьева принадлежат многие другие работы, освещающие историю башкирского края, он написал оперу «Уфимское городище», собирал народные мелодии, готовил сборник народных песен.
Умер ученый в Уфе 2 января 1886 года.
Иван ЗАРОКОВ