Возрождение в новом формате

Школа № 1 переименована в лицей. 1 сентября состоялось ее техническое открытие, на котором присутствовали представители городской и районной администрации, директор ООО ГК «СУ-10» Валерий Мансуров и другие. А для школьников она распахнет двери 11 октября в честь Дня рождения республики.
После реконструкции и строительства нового здания школа предстала перед делегацией одной из самых современных учебных заведений столицы. Комфортное учебное пространство рассчитано на 775 детей. Первый этаж занимают гардероб, столовая, актовый зал на 315 посадочных мест, спортзал, медблок, в котором есть даже стоматологический кабинет.
На втором этаже расположены кабинеты младших классов и спортивный зал размером 18 на 30 метров, который считается самым большим в городе. Остальные этажи заняты аудиториями для старших классов, залами ритмики и хореографии, игровой для групп продленного дня, информационным центром и другими помещениями для полноценного учебного процесса. Строители уделили также особое внимание пришкольному двору, на котором теперь есть спортивная и детская площадки, зона отдыха со скамеечками. Появились и лифты: это требование программы «Доступная среда», теперь на обучение ребенка-инвалида, в том числе колясочника, обязана принимать любая школа. А еще теперь есть возможность сделать отдельный кабинет для секции шахмат.
Напомним, что школа вошла в масштабный региональный проект «100 объектов - к 100-летию Башкортостана». Открыта она была 1 мая 1920 года как опытно-показательная школа Наркомпроса БАССР и первоначально располагалась по другому адресу. В двухэтажное здание на улице Мустая Карима, 53/55 переехала в середине прошлого века. Ранее она состояла из двух зданий. Одно из них – двухэтажное, 1951 года постройки, заключением БашНИИстрой признано аварийным и пустовало с 2009 года. Учащиеся были переведены в соседнее, пятиэтажное. В свое время здесь учились основатель группы ДДТ Юрий Шевчук, архитектор Михаил Мазин, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, доктор социологических наук Мурат Киекбаев, актриса Государственного академического русского драматического театра РБ Татьяна Афанасьева.
В начале июня 2017 года начались строительство и реконструкция, во время которой временно учебный процесс проходит на базе Башкирского лицея № 2 по ул. Гафури, 103а.
Новые классы оснащены комплектами мультимедийных систем, интерактивными досками, проекторами и другими многофункциональными устройствами.
- В кабинете географии - ноу-хау: интерактивные пробковые карты мира и России, - сказала директор Елена Веревкина. - На них ученики смогут наколоть любые маршруты. В кабинете биологии - огромное изображение основы жизни - ДНК, физики - планеты вокруг Солнца с загадочными цифрами: это соотношения масс планет и массы Солнца. Все это оформлялось вместе с выпускниками архитектурно-строительного факультета УГНТУ.
Борис ЗИНОВ.