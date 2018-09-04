Начнем с «Конца света»

Национальный молодежный театр войдет в новый сезон сразу с пяти премьер. Отправной точкой станет «Конец света» по одноименной пьесе Мудариса Багаева. Последним в этом году поставят новогоднее представление башкирской труппы на малой сцене.
О планах на осень рассказывает художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев:
- Даже для далекого от искусства человека пять больших проектов за четыре месяца – это немало. В середине октября дебютирует комедийный спектакль «Конец света» при участии башкирской труппы. Название не совпадает с комичным содержанием. Но, на мой взгляд, комедия – трагедия по пустякам. Мударис Багаев стал известен еще по пьесе «Было бы денег мешок». В конце ноября русская труппа представит спектакль «Униженные», посвященный 110 - летию Зайнаб Биишевой. К юбилею писательницы приурочат и следующую постановку – «Любовь и ненависть», которую запланировали на начало декабря. Ближе к новому году выйдут «Алые паруса» по произведению Александра Грина и добрая зимняя сказка.
По словам Кульбаева, «Униженные», «Любовь и ненависть» и «Алые паруса» будут поставлены за счет дополнительного финансирования в рамках федерального субсидирования поддержки детей и молодежи. Кроме премьер, зрители смогут поближе познакомиться с весенними работами – «Левушка» (по повести Анатолия Крыма) и «Очень простая история» (по пьесе Марии Ладо). Мусалим Кульбаев делится планами на будущее:
- Во-первых, готовим обширную программу на «Театральную весну». Следующей осенью будем участвовать в Международном фестивале «Туганлык». К 100-летию республики и Мустая Карима поставим «Долгое долгое детство». Но перед этим отремонтируем большой зал, поменяем кресла, покрасим сцену и приведем в порядок ее механизмы, а также обновим световую и звуковую аппаратуру. Кроме того, ждем нового автобуса. Старый много ездил по республике, стране и готов продолжать, но в этом плане новый друг – лучше старых двух.
Кульбаев отметил, что у театра серьезный прокатный план и всегда заполненные залы. О периодах снижения зрительского интереса он говорит следующее:
- Зритель может не прийти из-за подорожания доллара или ипотечного кризиса. Но когда ситуация налаживается, он возвращается. Разлюбить театр невозможно.
Юлия ГОЛОВИНА.