Звонок зовет на урок

Торжественный и волнительный праздник – День знаний прошел в 24 школах района. Новый учебный год начался для 20 тысяч юных калининцев, 2500 ребят сели за парты впервые.
На традиционной линейке у школы №78 - море цветов и улыбок. Поздравил ребят с праздником глава администрации района Сергей Кожевников.
- Всех с новым учебным годом, пусть он будет успешным. Мы гордимся нашими выпускниками, которые достойно сдали Единый государственный экзамен и смогли поступить в высшие учебные заведения, - сказал Сергей Петрович.
Небольшой концерт для первоклашек устроили ученики старших классов. В программе - стихи, песни и танцы. В небо запустили разноцветные шары и бумажный корабль – символ свободы и знаний. Интересно, что в этом образовательном учреждении много педагогов, которые в свое время закончили 78-ю. В их числе и директор Жанна Ращепкина.
- Хорошо помню 1 сентября 1996 года. Тогда мне, учителю истории, впервые доверили классное руководство. Я взяла пятиклассников. Чувствовалась ответственность. Теперь нужно было не только их чему-то научить, но и воспитать, вложить что-то важное и нужное, - рассказала Жанна Анатольевна.
Особое внимание – первашам. В этом году школа набрала три класса, обучаться в которых будет 78 детей. Нарядные и немного взволнованные, с букетами ярких цветов они встретились со своими наставниками. Символический звонок - и школьники отправляются на первый урок.
Первоклассный праздник
Моторостроительное объединение ОДК-УМПО организовало для самых юных школьников сказочное представление. Шестой год подряд предприятие радует первоклассников Инорса, Шакши и Максимовки праздничными акциями. Сотрудники крупнейшего в республике завода подарили детям полезные подарки: тетрадки, светоотражающие значки. В этом году для ребят и их родителей организовали масштабное мероприятие в парковой зоне спортивного клуба им. Н. Гастелло.
Старый парк преобразился: в нем зазвенели детские голоса, заиграла музыка. С трех часов дня работали аттракционы и мастер-классы, а на эстраде шел интерактивный спектакль – любимые герои мультфильмов напоминали первоклашкам азы счета и азбуки, а волшебники-фокусники удивляли своим искусством. В завершение на сцену поднялся Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, который исполнил шедевры классической музыки и любимые всеми кинохиты.
Школьники смогли сфотографироваться на красной ковровой дорожке, покататься на пони, поиграть в дартс и даже попробовать себя в роли волшебников, создавая чудеса своими руками вместе с центром детского творчества «Умелец».
Виновники торжества, первоклассники, получили в подарок воздушные шарики и мороженое, но самое главное – они унесли с собой отличные воспоминания о первом в жизни Дне знаний.
Мария АПКАРИМОВА, Екатерина КОНДРАТЬЕВА.
Корзинка
Межрайонный центр «Семья» в очередной раз провел благотворительную акцию по сбору канцелярских товаров, наборов для творчества, портфелей, школьной формы, учебников для детей из малообеспеченных и многодетных семей «Помоги собраться в школу». По ее итогам помощь получили 75 ребят из 31 семьи. Участие приняли как горожане, так и ряд организаций, которые предоставили подарочные сертификаты на покупку необходимых товаров.