Кубки бронзовые, престиж огромный

Две бронзовые медали - в весовых категориях до 38 и до 42 килограмм - привезли спортсменки спортшколы «Батыр» Нина Орлова и Алия Мухаметьянова с престижного Всероссийского юношеского турнира по самбо «Кубок двух морей» на призы Спортивно-патриотического клуба «Слава», который проходил с 31 августа по 2 сентября в Керчи. (Вернее, пока не привезли: девушки еще находятся в дороге).
- Победить помогла хорошая подготовка, упорные тренировки на летних сборах, - скупо прокомментировал достижения воспитанниц тренер Станислав Орлов. - Конкуренция была выше, чем на чемпионате России!
Действительно, на юбилейный для этого вида борьбы турнир (самбо в этом году исполняется 80 лет) съехались более 1000 участников из всех регионов страны от Сахалина до Калининграда. Вообще состязания в Керчи включены в календарный план Всероссийской федерации самбо и считаются отборочными на первенство страны. А в день открытия юные спортсмены приняли участие в акции «Помнить и быть достойными», которую организаторы посвятили памяти погибших при освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны.
Интересным моментом и полной неожиданностью для участников турнира стало посещение спорткомплекса известным дрессировщиком Михаилом Зарецким и тигрицей Шанель, которая является живым талисманом клуба «Слава» и с удовольствием приняла участие в награждении победителей турнира.
Справка «УВ»: «самбо» - сокращение от «самозащита без оружия» - комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил его в число видов борьбы, культивируемых в стране. Сегодня - молодой, но интенсивно развивающийся вид спорта. Его основа - комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира, в том числе и башкирской национальной борьбы курэш.
Елена БАЛАНДИНА.