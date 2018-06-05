Недоходный дом

Итак, история доходного дома купца Видинеева (К. Марка, 13 и 15), объекта культурного наследия, приобрела самый неприятный оборот. В воскресенье в нем произошел сильный пожар, и теперь здание вряд ли подлежит восстановлению.
Все деревянные перекрытия сгорели, и фасад красивейшего образца «кирпичного стиля» покрыт плотным слоем черной копоти. Огнем значительно поврежден 3-й этаж здания, а также кровля на площади 500 кв.м. На тушение пожара привлекались 40 человек и 12 единиц техники.
Хотя все могло быть иначе. В Уфе уже есть опыт восстановления дома Россинских и Бушмариных, а сейчас идет реставрация здания Земской управы.
Общественность негодует, высказывая версию о намеренном поджоге. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ сообщили, что экспертиза, позволяющая установить причины пожара, длится месяц. Однако здание, хотя и огороженное забором, служило местом встреч для подростков. О сносе речи пока не идет, да и статус объекта культурного наследия не снимается лишь потому, что дом приобрел неприглядный облик.
Частично он находится в собственности МУП «Служба заказчика и технического надзора» администрации города и еще одного собственника. Почему реставрация объекта не состоялась до сих пор – непонятно.
Вот известный дом купца Сахарова (он же Телеграф на Чернышевского) - красивейший и практически единственный образец уфимского модерна - тоже долгое время принадлежал петербургской фирме. Несколько раз она разбирала его крышу в надежде, что он разрушится, и на этом месте можно будет построить что-нибудь доходное. Но не получилось. Сегодня дом отреставрирован и в нем даже появились арендаторы.
Удивительным кажется, что в городе, где с завидной регулярностью появляются новые культурные объекты, не нашлось способа для реставрации памятника в самом центре.
Вчера состоялось выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского района. Она решила привлечь специализированную организацию для обследования на предмет технического состояния конструкций дома №15 по ул. К. Маркса. А также в кратчайший срок восстановить ограждение по периметру объекта, чтобы на его территорию не могли проникнуть посторонние.
Екатерина Климович.
Фото Риты Ишниязовой.
Комментарий в тему:
- Согласно закону реставрировать и поддерживать в надлежащем состоянии объект культурного наследия должны были собственники: МУП «Служба заказчика и технического надзора» и ООО «Эрмитаж», - сообщили в пресс-службе Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. - По итогам внеплановой проверки еще в марте этого года был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора». Административный материал был направлен в Кировский районный суд, в настоящее время дело принято им к рассмотрению, а заседание назначено на 27 июня.