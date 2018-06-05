Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» » Подарок к юбилею

Подарок к юбилею

Автор: cmanager от Вчера, 11:45
Подарок к юбилею20 июня 1938 года были выработаны первые 117 тонн уфимского бензина. Эта цифра легла в основу блистательной истории Башкирской нефтепереработки. Вместе со строительством заводов, развивался и город - тысячи квадратных метров
жилья, дворец культуры, парк, школы и детские сады.
Именно тогда был заложен крепкий фундамент социального партнерства завода и города. В канун юбилея заводчане подготовили городу особенный подарок –
художественное оформление фасадов жилых домов по улице Кольцевой, 53 и 53/1.
Дизайн проект был разработан совместно с руководством завода и Орджоникидзевского района. В идее макета нашли отражение история промышленного гиганта и жизнь мегаполиса.
Символично, что выбранные дома были построены в свое время для сотрудников НПЗ.
Работы на объекте начались в середине мая и сегодня близятся к завершению, осталось нанести последние штрихи. На площадь около тысячи квадратных метров ушло более
270 литров краски различных цветов.
Светлана ЯНОВА.
Другие новости по теме:

Вернуться 21 0
 

Категория: Вторник

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 