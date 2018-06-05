Подарок к юбилею

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СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа Ранее австрийские СМИ сообщили, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

На Украине заявили о подготовке дополнительной полумиллионной армии Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о создании системы территориальной обороны, которая в скором времени даст возможность киевским властям поставить ...