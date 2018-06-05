Ремонт за тысячу рублей

Во дворе дома № 7 по улице Рыльского настоящий хаос – ревут груженые «КамАЗы», а экскаваторы вгрызаются в цветущие газоны.
Картина кажется безрадостной, но жители окрестных домов довольны, ведь здесь началась реализация программы «Формирование современной городской среды». Скоро во дворе появится новый асфальт, будет расширена проезжая часть, обустроены пешеходные дорожки. Основная часть проекта 80% реализуется за счет средств федерального бюджета, 15 % - за счет республиканского и 5% расходов покрывают сами собственники.
- Каждая квартира в течение года должна будет внести всего около 1000 рублей. А если учитывать, что цифра делится на 12 месяцев, то ежемесячно получается совсем небольшая сумма, - поясняет председатель многоквартирного дома Павел Иванов. Всего в Октябрьском районе в текущем сезоне запланировано отремонтировать 29 дворов. 15 из них благоустроят в рамках вышеупомянутой программы.
- Пришлось срочно пересаживать цветы с клумб, которые обустроили своими руками, но это не сложно, зато будет меньше проблем с парковкой и проездом. Мы рады, что дело дошло и до нашего двора, - говорит местная жительница Тансылу Габбатова.
Иерзой Туринев ловко управляет мощным экскаватором, одно движение руки и механическая «ладонь» сноровисто подцепляет метровый гранитный брусок – демонтаж бордюрных камней необходим для расширения проезжей части.
Жители говорят, что многие автомобилисты от безысходности загоняли «железных коней» даже на детские площадки, но сейчас все изменится в лучшую сторону.
На Комсомольской, 159 тоже трудится бригада. Экскаваторщик Алексей Иванов уже закончил демонтаж бордюров и сейчас аккуратно вынимает грунт, формируя парковочный «карман». Его напарники по плану отслеживают расположение электрического кабеля, уточняя его координаты с помощью нивелира и направляя действия машины.
Камилла АЮПОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ
КОРЗИНКА
В прошлом году в рамках различных программ удалось отремонтировать 45 дворов района.