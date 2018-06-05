Вопросы – ответы в режиме «онлайн»

Не прошло и месяца со дня «прямой линии» главы администрации Ирека Ялалова с жителями Уфы, как в районе произошли существенные изменения. Также здесь ведется работа по выполнению поручений мэра в ходе личного выездного приема граждан, прошедшего в середине мая.Зубной фее помоглиВ Нижегородке открылся стоматологический кабинет на базе шестой детской поликлиники, которую после масштабной реконструкции открыли в феврале этого года.- А началось все с того, что благодаря усилиям главного врача детской поликлиники № 6 Раисы Бакировой нам дали это помещение. С помощью собственных средств сделан такой прекрасный ремонт. Мы со своей стороны закупили оборудование за счет средств ОМС, - говорит и.о. главного врача стоматологической поликлиники №3 Уфы Асия Вакилова.Длительную процедуру получения лицензии помогли ускорить по поручению главы администрации Уфы. С такой просьбой к Иреку Ялалову обратились жители микрорайона в ходе «прямой линии».Также недавно на перекрестке улиц Нехаева и Малой Лесопильной для удобства горожан появилась новая остановка общественного транспорта.Потолок протек…В эфире прозвучала просьба жительницы дома № 316 по улице Ахметова Зимфиры Коврижных о помощи в ремонте кровли и квартиры в местах протечки.«Городская управляющая компания», обслуживающая данный дом, сразу приступила к ремонтным работам, начать которые ранее не позволяли погодные условия. В ходе ремонтна было вскрыто кровельное покрытие, произведена вырубка поверхности кровли и обработана праймером.- Обои поклеим в начале июля. Тогда же собираемся установить плинтусы, - говорит начальник ООО «ГУК» Ильдус Ямалетдинов.Одежда для улицыВ ходе личного приема Венер Мазитов обратился к мэру с просьбой произвести ремонт дороги по улице Зенцова. Протяженность этой улицы составляет 1180 м, а ремонт был произведен более 20 лет назад. Ирек Ялалов отметил, что в 2018 году улица Зенцова включена в Федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день здесь уже ведутся ремонтные работы.Под крышей дома моегоРаян Муллагулов задал наболевший вопрос о ремонте кровли в их доме по улице Гоголя, 80. Шестиэтажка была возведена в 1976 году. В 2012 году в доме произведен капитальный ремонт электроснабжения, в 2015 году – капитальный ремонт фасада и остекления балконов и лоджий. В прошлом году выполнен текущий ремонт кровли, замена труб холодного и горячего водоснабжения, устройство циркуляционной линии горячего водоснабжения, установка входных металлических дверей под домофонное оборудование. В текущем году планируется капитальный ремонт кровли – переоборудование мягкой кровли на сварную цельнометаллическую скатную. Ирек Ялалов отметил, что на сегодняшний день уже определена подрядная организация, которая приступит к работам с 1 июля. Также двор дома № 80 по улице Гоголя включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год, в связи с этим Ирек Ялалов призвал жителей дома к самому активному участию в контроле за качеством проводимых работ.Будет еще теплееАлию Нудырмухаметову интересовал вопрос строительства новой котельной в микрорайоне Нижегородка, домах, которые отапливаются котельной Уфимского фанерно-плитного комбината.На протяжении последних двух лет в муниципалитете прорабатывалось инженерное решение по строительству альтернативного источника тепла. На сегодняшний день решение найдено. Готов проект новой котельной, который прошел государственную экспертизу при поддержке республиканских властей. Новую котельную планируется разместить рядом с домом № 1 по улице Лесозаводской. На сегодняшний день строители ведут работы по устройству фундамента, прокладывают коммуникации, заказано оборудование самой котельной, закуплены комплектующие в полном объеме. Установленная мощность новой котельной составит 3,32 ГКал/ч (3320 * 106 Кал/ч).Объект планируется запустить до начала нового отопительного сезона.Врачи будут рядомРегина Салимова воспитывает троих детей, поэтому для нее вопрос строительства новой поликлиники в Затоне особенно актуален. Ирек Ялалов отметил, что в настоящее время уже определен земельный участок и подписано постановление администрации города о разработке проекта планировки и проекта межевания территории с целью размещения поликлиники на 900 посещений в смену с проведением публичных слушаний. К строительству планируется приступить в 2019 году.На позитивной «Волне»Еще одна жительница Затона Ирина Марьина обратилась к главе администрации с просьбой улучшить освещение в сквере «Волна» и увеличить количество игровых площадок.Ирек Ялалов в беседе с Ириной Борисовной напомнил, что в этом году сквер будет отремонтирован за счет федеральных средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Этого удалось достичь благодаря активной позиции самих горожан - по итогам голосования 86 907 человек проголосовали за сквер «Волна», что позволило ему занять второе место после парка культуры и отдыха «Кашкадан».Так, при благоустройстве сквера будет применяться комплексный подход. В текущем году в ходе реконструкции сквера планируется строительство входной группы и нового ограждения. На центральной аллее уложат брусчатку, установят скамейки и урны, сделают освещение.Для досуга детей будет установлена современная детская игровая площадка с искусственным покрытием, приспособленная в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка будет включать в себя 54 элемента и хорошо освещаться. Для любителей классических прогулок на свежем воздухе организуют пешеходную прогулочную зону – «тропа здоровья».Зиля БАДРИЕВА