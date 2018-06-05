Лето, ах, лето!

Солнце, воздух и… правовой десант
В 7.00 - подъем, потом зарядка, в 8.00 – завтрак, затем - работы на полях совхоза «Алексеевский», а после обеда и тихого часа - увлекательные игры, конкурсы и дискотека. Таков распорядок дня лагеря труда и отдыха «Дружный», что расположился возле села Михайловка. Здесь отдыхают в основном ребята из школ Кировского района. Недавно у них с визитом побывали представители Центра общественной безопасности, администрации района, КДН, Управления опеки и попечительства, а также представители регионального отделения партии «Единая Россия».
Специалисты рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за правонарушения, о видах наказания, о правилах поведения в общественных местах. Инспекторы призвали подростков не совершать необдуманных поступков, чтобы не запятнать свою репутацию.
После лекций инспекторы ЦОБа провели конкурсы, игровые викторины, блиц-опросы, где ребята могли задавать вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
- Цель визита – правовое просвещения подростков, чтобы каникулы прошли для них без неприятных происшествий, - говорит инспектор ЦОБ Анна Фасхутдинова, - мы регулярно выезжаем в лагеря, недавно с таким же визитом приезжали к ребятам инспекторы Управления пожарной охраны, а также представители МЧС и кинологи. Показывали ребятам оборудование, специальное обмундирование, приемы рукопашного боя, демонстрировали работу со служебными собаками. Ребятам такой десант, безусловно понравился.
Нужно сказать, «Дружный» сохранил свой статус лагеря труда и отдыха, в первой половине дня, при хорошей погоде ребята трудятся на полях совхоза «Алексеевский», пропалывают овощи. На автобусах их увозят на работу и привозят обратно.
Неужели и сегодня дети, избалованные айфонами, планшетами и не мыслящие отдыха без социальных сетей, готовы потратить две недели драгоценных каникул на трудовые будни?
- Да, и нам здесь очень нравится, - говорят подростки. - В этой смене очень активные и любознательные ребята, с удовольствием общаются, стремятся проявить себя, пополнить свои знания, расширить кругозор, - говорит директор лагеря Ирина Кадырова. За лето в лагере пройдет пять смен, будет оздоровлено 1250 детей. Питание четырехразовое, помимо разнообразных горячих блюд в меню обязательно входят овощи, фрукты и соки.
- Мы тренируемся, готовимся к будущим победам, - говорят баскетболистки из гимназии №3 Алиса и Рина, их команда в этом году хорошо выступила на первенстве города, но на достигнутом они решили не останавливаться. Вместе с ними тренируются гандболистки, спортсмены единоборцы. Накачивают не только мышцы, но и «тренируют» голову – здесь в летней школе занимаются ребята, углубленно изучающие иностранные языки и точные науки. Также здесь ведут свои исследования юные экологи.
…Действительно, в лагере созданы хорошие условия, чтобы укрепить свое здоровье – на зеленой лужайке, окруженной деревьями, удобные стационарные корпуса, столовая, баня, есть спортивная площадка, турники, дорожки, крытая терраса со сценой, где проходят конкурсы, концерты. Каждый день смены ребят ждет что-то необычное. К примеру, организовали малые олимпийские игры, веселую эстафету, общались с чемпионкой по смешанным единоборствам (греплингу) Яной Шороховой, провели конкурс клипов пародий на звезд.
Дождик в июне частый гость, и если на поле выехать возможности нет, мероприятия проходят в корпусе, вожатые заскучать ребятам не дают - проводят викторины, конкурсы и различные состязания.
…Две недели проходят с пользой, и эти дни станут, безусловно, одними из самых насыщенных и радостных в нынешнее лето.
Лилия ЗИМИНА
Фото Валерия ШАХОВА.