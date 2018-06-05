Как купец в селе школу открывал

Мы как-то привыкли к том, что все наиболее ценное для краеведения концентрируется где-то в районе исторического центра столицы. Ну, можем еще иногда вспомнить архитектурные изыски сталинского ампира в Черниковке...
И факты у найденной мною на сайте школы №53 в Максимовке, наглядно показывают, что история окружает нас в самых порой отдаленных местах. Более того, порой даже не разберешь, где заканчивается краеведение, а где начинается обычная жизнь.
«Многие столетия в Максимовке вообще не существовало школ. Первые известия о возникновении частной школы относятся к последнему десятилетию XIX века. Ее основателем был владелец бакалейной лавки - Буриков», - начинается рассказ.
Купец несколько лет торговал нехитрой снедью в старинном уфимском селе. Сложно сказать, что побудило его стать прародителем системы народного образования в Максимовке. Но уже в 1890 году школа появилась. По воспоминаниям одного из старожилов села Василия Кочкина, отучившегося в той школе целых две зимы, Буриков набрал в Максимовке ребят посмышленней и стал готовить из них помощников. Система обучения была простой – счет, чтение боговдохновенных текстов да письмо.
Вот только в Управлении народного просвещения решили, что доверять дело образования заезжему старообрядцу невместно, и школу быстро закрыли. Зато уже в 1900 году вместо нее в Максимовке появилась вполне «лицензированная», одобренная и светскими и религиозными властями трехклассная церковноприходская школа.
- Как рассветает, - вспоминал один из ее учеников И. М. Кочкин, - так идем в школу. Часов в ней не было, все делали по солнцу да по петухам».
Да собственно и постоянного расписания в школе тоже не было. В одной комнате за партами размещались ребята среднего возраста, а позади - старшие. Все ученики, конечно, относились к тем крестьянским семьям, которые могли отдать ребенка учиться без ущерба для своего хозяйства. Уроки и начинались, и заканчивались молитвой. Ежедневно в школе было по 6-7 уроков. Раз в неделю, по субботам, из Богородского прихода приезжал священник. Он опрашивал всех учащихся, и нередко самым ленивым «доставалось на орехи».
«Каждый ученик за то, что обучался в арендованной крестьянской избе (школе), должен был платить за зиму 30 копеек и аршин дров хозяину. После окончания церковно-приходской школы выдавалось свидетельство, а за отличные успехи - похвальный лист».
Но полученных знаний для быстро развивающегося общества явно не хватало, и поэтому уже в 1908 году в Максимовке земские деятели открыли свою школу, в которой основной упор делался на изучение точных и прикладных наук: агротехнике, географии, математике.
А рост численности населения в селе поставил вопрос перед властями о необходимости строительства новой школы. Оно и началось в 1910 году. Это было большое событие в жизни деревни. Здание школы возводили из леса, принадлежащего крупному лесопромышленнику Минаеву. И уже к 1 сентября 1911 года она была готова к занятиям. Сюда же перешли и ученики Земской школы из старого здания.
Уже после того как утихли революционные грозы, она преобразовалась в Советскую Трудовую школу первой степени. Школа стала общеобразовательной, учащихся было всего 50 человек, из них - 38 мальчиков и 12 девочек. И на них было всего-навсего две учительницы. А в 1921 году во время знаменитого Поволжского голода, в селе произошло ужасное событие – пожар охватил все постройки. Спаслись лишь школа и еще два дома, поэтому на лето Совтрудшкола превратилась в общежитие для спасшихся от огня максимовцев.
В 1936 учебном году школе дали номер 4, а с 15 мая 1937-го она под номером 62 становится семилетней школой Уфимского ГОРОНО. Классов уже становится 8, а учеников - 271.
Потом наступила Великая Отечественная война, и уже в ноябре 1941 года после эвакуации Рыбинского авиационного завода в здании школы поселился летный состав близлежащего аэродрома. И только к осени 1945 года в ней вновь возобновились занятия.
В 1956 году два города - Уфа и Черниковск наконец объединились. И все уфимские школы получили номера от 1 до 50 включительно, а вот черниковским присвоили уже новые номера, начиная с 51-го. Таким образом, Максимовская восьмилетка получила так нам всем знакомый №53. Но это уже другая история.
Большие исследования по истории школы проводили ее учителя Лидия Кочкина и Вера Лемяцких. Именно благодаря их краеведческой работе мы смогли рассказать о том, как в небольшом селе благодаря частной инициативе открылась дорога к знаниям.
Владимир ГЛИНСКИЙ.