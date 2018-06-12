Герои – на сцену!

В Уфе в двенадцатый раз вручали главную городскую премию «Достояние столицы», учрежденную Общественным фондом развития города при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и мэрии.
- Это очень престижная награда. На протяжении 12-ти лет мы выявляем горожан разных возрастов, профессий и социального статуса, которые своими добрыми делами, необычными начинаниями, интересными проектами способствуют развитию и процветанию родной Уфы, - отметил глава городской администрации Ирек Ялалов. - Отрадно, что в выборе лауреатов общественной премии принимает участие практически вся столица. Горожане отдают свои голоса за самых лучших, достойных, целеустремленных, за тех, на кого можно и нужно равняться. От всей души поздравляю всех победителей нынешнего конкурса. Вы – настоящее наше достояние и гордость.
Впервые за время существования премии в Год семьи всеобщего признания удостоились и династии, для них были созданы еще четыре номинации. В их числе Зубаировы-Валеевы, взрастившие четыре поколения педагогов. Главе династии Лутфулле Имаммутдиновичу в свое время было присвоено звание заслуженного учителя БАССР, его жена, Зайтуна Галимьяновна, преподаватель русского языка и литературы, ветеран Великой Отечественной войны и труда. Внучка, Римма Гаямовна, преподаватель математики, отличник народного просвещения, среди ее учеников немало победителей олимпиад различных уровней и лауреатов творческих конкурсов. Четыре правнучки также выбрали для себя преподавательский путь. Альфия Валеева работает в Детском эколого-биологическом центре «Росток», ее ученики стабильно участвуют и побеждают в научных конкурсах по экологии, биологии, географии и геологии. Кроме того, Альфия – координатор проекта «Древо жизни», в рамках которого только в 2017 году были посажены тысячи хвойных пород.
- Мы награждаем людей, имеющих полезные инициативы, и, безусловно, они уже многое сделали, чтобы жизнь города стала лучше. Эти поступки нельзя оставлять без внимания, нужно показывать остальным те лучшие примеры, которые есть в Уфе, - отметила председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Фонда развития города Ольга Панчихина. – В этом году в конкурсе участвовали более чем 590 человек. Сделать выбор было очень непросто. На сцену поднялось 26 человек, победителей по разным номинациям, и еще 6 детей. Статуэтки «Достояние столицы» получили 16.
В числе их обладателей: ученый, руководитель НИИ онкологии БГМУ Шамиль Ганцев, пианистка мирового уровня, непревзойденный знаток творчества Баха Евгения Пупкова и главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.