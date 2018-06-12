Будем с хлебом!

Для студентки 4-го курса БГАУ Елены Калиничевой свежий хлеб всегда напоминает детство. Когда она приезжала на каникулы к бабушке в деревню Кага Белорецкого района, для любимой внучки пеклись калачи. Поэтому она и решила связать свою жизнь именно с этой профессией.
Бабушке было и невдомек, какое это сложное дело – изготовить каравай по технологии, но вот теперь Елена может сразу выпекать до тонны хлебо-булочных изделий, как и без пяти минут выпускники - технологи хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Они прошли квалификационные экзамены, что было непросто. На площадке производственного цеха под руководством технолога комбината питания БГАУ Марии Гвоздик просеивали муку, смешивали ингредиенты в нужной дозировке, готовили опару, а потом разделывали тесто на порции и выпекали с соблюдением определенного температурного режима и уровня влажности. Кстати, приготовление теста занимает около 70 процентов времени от всего производственного цикла. Ведь от соблюдения технологии зависят вкус и качество будущей выпечки.
Девушкам вначале нужно было на тестомесильной машине приготовить пять килограммов теста, подождать, пока оно выбродит, разделать и дать расстояться. Затем – в печь. Весь процесс занял четыре часа.
Вторым испытанием стал технико-химический контроль продукции. Нужно было также оценить органолептические и физико-химические показатели батонов.
- Влажность, пористость, кислотность – все должно быть в норме. Показатели определялись с помощью реактивов в нашей лаборатории, - пояснила старший преподаватель кафедры факультета пищевых технологий БГАУ Елена Кощина. – А выпекали по рецепту, который мы держим втайне, из муки сортов селекции университета под названием «Ватан».
Хлеб получился пышный, ароматный, ни один «экземпляр» не подгорел.
- Выбранная мною профессия не простая, но очень интересная, а главное - нужная людям, - говорит Елена. – Как бы ни критиковали различные диетологи нашу продукцию, свежий, с хрустящей корочкой хлеб будет востребован всегда.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
На снимке: Елена на выпускном экзамене.
Корзинка
23 выпускников БГАУ поступят на хлебозаводы и в пекарни, чтобы порадовать своими калачами, караваями и батонами уфимцев.