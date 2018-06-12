Поступи в школу здоровья

Мария П. все увеличивала дозировку лекарства, а болезнь не отступала. И только в школе здоровья поликлиники №32 она узнала, что совершала ошибку, запивая таблетки апельсиновым соком.
- Школу мы открыли в октябре 2017 года, ее учениками стали пожилые люди, а также трудоспособные граждане, находящиеся на больничном, - говорит заведующая отделом профилактики Альмира Шубина.
Обычно группа формируется из 12 - 15 человек. Работа идет по нескольким направлениям: артериальному давлению, бронхиальной астме, онкологии, опорно-двигательному аппарату. Есть и необычное – лечение красотой. На занятиях по данному «предмету» пенсионеры занимаются рисованием, вышивкой.
- Общение тоже оказывает позитивное воздействие, пациенты откровенно рассказывают о своем заболевании, о результатах лечения, делятся информацией, - рассказывает Альмира Маратовна. – Когда люди, например, узнают, что у них рак, им нужна поддержка.
Пенсионеры – хорошие ученики, они добросовестно конспектируют лекции врачей, а тестирование до и после показывает, что их отношение к собственному здоровью изменилось.
- Наши «школьники» потом приводят в больницу на обследование родных, - продолжает Шубина. – Заботиться о своем здоровье надо смолоду. В прошлом году в рамках диспансеризации рак шейки матки выявлен у семи совсем молодых женщин, еще у 17 – рак кишечника, который сегодня лидирует среди онкозаболеваний.
Светлана ЯНОВА.