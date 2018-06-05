Первые шаги по новой набережной

Глава республики Рустэм Хамитов принял участие в открытии очередного участка строящейся набережной реки Белой. Экскурсию для них провели специалисты генерального подрядчика - АО «Гидроремонт-ВКК».
Вальс Кюсса играет оркестр, расположившийся прямо на набережной. А над водой высятся трехуровневые бетонные парапеты. Стены украшает цветочный каскад, в клумбах высажены декоративные деревца. А чуть дальше можно видеть лежаки и летнее кафе. Так нынче выглядит пространство рядом с комплексом «Юность».
- Все это должно работать. Пускай строительство второго и третьего этапов продолжается, а здесь горожане должны отдыхать. В этом – одно из преимуществ многоуровневой набережной. Бизнес сюда нужно привлекать на правах долгосрочной аренды, - отметил Рустэм Хамитов во время осмотра.
Под зеркальной гладью застывшего бетона скрывается прочный металлический «скелет». Говоря точнее, это – вбитые в грунт на большую глубину и сцепленные между собой стальные сваи. Диаметр каждой из них превышает 100 сантиметров.
Уже после каждая из них была обрезана в соответствии с уровнем будущей террасы. Затем дошло дело и до отлития железобетонной «шапки».
Длина построенного участка превышает километр. Тем не менее он - лишь часть более сложного архитектурного ансамбля, именуемого южными воротами столицы. Передовая строительных работ сейчас ушла далеко за оба бельских путепровода. Там идут отсыпка грунта и монтаж фундаментной части.
О том, какие задачи строители решают на данный момент, нам рассказал генеральный директор АО «Гидроремонт- ВКК» Алексей Ханцев.
- Работы по второй очереди второго этапа завершены на 70 процентов, то есть мы опережаем график. Все потому, что смогли организовать рабочий процесс без длительных перерывов. Все, что вы видите, сделано уфимцами для уфимцев. А материалы в основном привезены из районов республики.
Между тем, принять участие в разработке дизайна уже построенного участка смогут и жители города. Так, в пространстве «шоурума» уже представлены различные варианты.
Уже скоро открывшаяся часть набережной будет адаптирована под безбарьерную среду. Часть пандусов для инвалидов-колясочников смонтирована уже сейчас.
В будущем набережную планируется сделать многоцелевой площадкой. Сюда перенесут множество открытых праздничных мероприятий, чтобы не было необходимости перекрывать городские улицы.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка:
В ближайшее время от бассейна «Юность» в сторону Монумента Дружбы будет проложена асфальтированная трасса длиной в километр.