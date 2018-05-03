Когда уйдем со школьного двора…

Радостно и с благодарностью встретили выпускники школы
№117 главу администрации города Ирека Ялалова, который
пришел поздравить их с последним звонком.
- Наш город в последние годы стремительно развивается. У нас есть современные компетенции в сфере нефтепереработки и нефтехимии, очень гордимся компетенциями в строительстве авиационных двигателей. Есть также крайняя необходимость в хороших, качественных инженерных кадрах на предприятиях оборонного, строительного, нефтеперерабатывающего комплексов, - отметил он.
Он вручил грамоты учителям, а ученикам пожелал больших достижений. К поздравлениям присоединился выпускник 117-й депутат Госдумы Сергей Веремеенко. Он – частый гость в стенах родной школы, постоянно поддерживает ее материально.
- Ребята, вы проживаете в удивительно красивом городе, а за последние 10 лет, благодаря руководству и людям, она изменилась неузнаваемо. Каждый год из его стен выходят медалисты. Большинство нынешних выпускников поступают в гуманитарные вузы, но есть и те, кто готов связать свою жизнь с точными науками.
Учитель физики Сергей Борисович Дегтерв утверждает, что появились очень способные ребята. Он - старейший из преподавателей, пришел сюда, еще будучи студентом Авиационного института. Учил законам физики именитых спортсменов, певцов, политиков.
- Мой предмет – удивительный, рассказывает о процессах, происходящих на нашей планете. Его полюбят, если преподнести с интересом, - говорит он.
А вот Карина Сабирзянова поступает в Литературный институт имени Горького. Начитанная девушка состоит в литературном сообществе «Корифеи», уже публикуется в журналах.
- Мне многое дала наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы Светлана Анатольевна Чуйкова. Она появилась у нас только в прошлом году, но тут же завоевала сердца. Замечательно преподает свой предмет, а еще она – добрый, душевный человек.
Николай Павлов и Максим Клоков прежде всего собираются отдать свой долг Родине.
- Хотим пройти эту школу жизни, - считают они. – А еще жаль расставаться с одноклассниками, учителями.
- Классный руководитель Гульсасак Манжуровна Гумерова – творческая личность, наша путеводная звезда. Вообще все преподаватели замечательны - понимающие, не придираются по пустякам.
- Максим, староста класса, разносторонне развитый молодой человек рассказал, как ему помогала психолог Юлия
Викторовна Хасанова:
- Часто, подолгу беседовали, она помогала разобраться в каких-то спорных ситуациях.
- Ребята очень дружны, дисциплинированны, - делится, в свою очередь, Гульсасак Манжуровна, - им только стоит что-то предложить, как тут же организуются, подхватят идею. Конечно, побаиваются ЕГЭ, но уверена, что справятся отлично. Конечно, мне их будет не хватать.
Ирина ШИПУНОВА.
Корзинка
В 2018 году заканчивают 11 класс 703 выпускника, включая выпускников муниципальных, государственных и негосударственных учреждений, расположенных на территории района. 1372 заканчивают девятый класс.
Фото Валерия ШАХОВА.