Шаг в новую жизнь

В актовом зале школы №42 свободных мест не найти – на последний звонок пришли родители, учителя и друзья выпускников.
Они ждали последнего звонка с волнением и нетерпением – в этом возрасте так хочется слегка подтолкнуть время, чтобы поскорее узнать, что скрывается за рубежом, какие открытия их ждут? Путь в новую жизнь начинается из стен родной школы, а то, что он будет счастливым, они не сомневаются. «Ашники» уверены, что юридические факультеты Уфы уже распахнули для них двери, ученики класса «Б» собрались отдать себя медицине, а ребята из «В» уже делают первые шаги в мире искусства. Лицей славится своим профильным образованием, при котором вчерашние школьники отлично подготовлены в соответствии с природными данными и стремлением к знаниям.
- Мы расстаемся, но след от этих лет останется навсегда, ведь мы учились у вас новому, так же, как и вы у нас, - сказала директор лицея Альбина Галимуллина.
На самом деле до расставания еще немало волнений, тревог и бессонных ночей – их ждет Единый государственный экзамен, результаты которого могут стать переломным моментом в жизни подростка. Сирина хочет изучать клиническую психологию, Азат планирует поступить в Аграрный университет, и каждый из них прибавляет: «.. но точно будет известно после ЕГЭ…».
- Сложно прогнозировать что-либо, пока не сдашь все экзамены, но я думаю, что если человек стремится к мечте, то он добьется своего, - говорит член родительского комитета Зиля Хакимова, которая не в первый раз приходит поддержать ребенка на прощальном празднике. Старший уже студент, а дочь вместе со всеми на сцене поздравляет учителей.
- Школьная дружба играет большую роль в жизни каждого человека, именно сегодня у вас есть шанс выразить друг другу самые теплые и искренние чувства, - сказала депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова. Для учеников лицея это не просто слова, а норма. И сегодня к ним в гости пришли те, кто продолжил обучение в ссузах после девяти классов обучения, но не забыл соседей по парте. Лера - в УКСИВТе, Артем – в экономико-юридическом, у каждого в колледже немало друзей, однако их по-прежнему тянет в стены, ставшие родными.
Ребятишки, только что закончившие первый класс, тоже вносят лепту в прощальный праздник. Глядя на серьезных и старательных малышей, выпускники невольно вспоминают начало своего пути в мире знаний. Учитель начальных классов Светлана Старцева утверждает, что они ничуть не изменились, остались пытливыми и жадными до знаний.
Вот и пройден рубеж. Позади остаются школьные годы, и накатывает неумолимо взрослая жизнь, смывая воспоминания о потерях и неудачах, облекая в романтический и приятный ореол все перипетии десятка лет. Учителя лицея наставляли, как преодолеть трудности, не вешать носа, не сдаваться, добиваться и стремиться, а напоследок подарили воспитанникам убеждение в том, что они очень нужны и ценны своей Родине.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.