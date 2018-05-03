В 50 жизнь только начинается

Красивой и модной можно быть в любом возрасте – это доказали участники «Подиума зрелой красоты-2018», который проводится второй раз для моделей старше 50 лет.
Первые аплодисменты зрителей сорвал самый старший участник, 95-летний Кашшаф Аглетдинович Самигуллин. Он с достониством прошел по подиуму, демонстрируя мужской костюм с орденами, а главное – хорошее настроение.
- Участвую в конкурсе второй раз, в первый раз на мне была башкирская национальная шапка, - делится фронтовик. – Очень нравится мероприятие, мы показываем людям, как надо одеваться, держаться на людях.
В состав жюри вошли заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов и начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров. Организаторами выступили городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Академия модельного бизнеса Елены Лукмановой при поддержке мэрии.
Чтобы подчеркнуть достоинства моделей, над ними работали стилисты и визажисты, к каждому был подобран индивидуальный образ. Участники продемонстрировали широкий спектр одежды для любого случая жизни: вечерний, городской стиль, классический и деловой. В этом году в показе приняли участие более 80 моделей.
- Такие мероприятия очень нужны, ведь не всегда пенсионеры могут ухаживать за собой, - считает Флюра Воскресенская, когда-то работавшая в МЧС. – Когда у тебя прическа, стильная одежда, то и чувствуешь себя по-другому.
Также в рамках мероприятия прошли мастер-классы, для участников и гостей праздника выступили танцевальные и вокальные коллективы города.
В модном показе, как и в любом профессиональном конкурсе, определялись победители. В этом году топ-моделью в женской номинации стала Ильгиза Терентьева, а в мужской номинации отмечен Фарит Вахитов.
Зиля БАДРИЕВА.