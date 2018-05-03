У студентов - трудовой семестр

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили во вторник в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".

Герман Клименко допустил ограничение работы Microsoft в России

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко упомянул на конференции «Интернет после глобальности», что ответом на ограничения, наложенные властями США на «Лабораторию Касперского», ...