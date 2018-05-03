У студентов - трудовой семестр

На площади «Ватан» сотни студентов выстроились в торжественную линейку, ожидая путевок в трудовое лето. Это -семь уфимских штабов от государственных вузов, а также представители их филиалов из Стерлитамака, Туймазов, Кумертау и Бирска. Вскоре молодые люди отправятся работать проводниками в поездах, вожатыми в детских лагерях, рабочими, официантами и горничными.
- Помню еще в 80-х годах мы точно так же начинали свой трудовой семестр. И вот сегодня креативная молодежь возрождает добрые традиции, - отметил в приветственной речи заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов.
- По итогам прошлого трудового семестра более 3 тыс. бойцов принимали участие в различных проектах, - говорит заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. - У вас впереди очень интересное время, когда вы не только наберетесь впечатлений, но и заработаете свои первые деньги. Так начнется ваша трудовая практика, которая в дальнейшем поможет при устройстве на работу.
И в этом году три тысячи ребят отправятся на заработки в Крым, Краснодар, Казань и даже на Дальний Восток… Некоторые будут работать в пределах нашего региона, в особенности, студенты Башкирского аграрного университета, которые будут помогать в сельско-хозяйственной отрасли.
Многие студенты уже уехали в середине мая. Например, трое молодых людей отправились во Владивосток работать вожатыми во Всероссийский детский центр «Океан».
- Студенты добираются туда самостоятельно и объединяются в сборный отряд РСО, у которого всегда есть командир и комиссар. Они контролируют всю работу и поддерживают связь с центральным штабом, - рассказывает руководитель Республиканского центра подготовки вожатых «Перспектива им. Е. Поспеловой Алексей Дударенко. – Чтобы попасть на крупные всероссийские объекты, нужно пройти конкурсный отбор, главное, чтобы ребята показали хорошие результаты во время обучения. А так есть возможность трудоустроить всех.
Сейчас самый многочисленный набор идет в отряды проводников на РЖД, также набирает обороты обслуживающая сфера. Студенты устраиваются в гостиницы, санатории, детские базы отдыха. Ребята работают официантами, горничными, администраторами. Многие едут на Черноморское побережье, а некоторые предпочитают базы отдыха в республике.
КОРЗИНКА:
В некоторых регионах страны традиция студенческих отрядов не прерывалась даже во время перестройки и прекращения существования комсомола. Но повсеместно движение начало возрождаться с 2000-х годов, когда стали появляться различные молодежные трудовые формирования. А в 2004 году возникла общероссийская организация РСО, и постепенно сформированные организации перешли на новые рельсы. Например, нашему региональному отделению всего три года, хотя движение существует гораздо дольше.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.