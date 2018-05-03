Сезон обновления

С наступлением теплых дней вновь стартовал сезон масштабного ремонта. Особенно заметны перемены в нашем районе, ведь северной части Уфы в последние годы уделяется пристальное внимание. Уже уложены более 30 тонн литого асфальтобетона на площади в 200 квадратов, холодного асфальта – 13 тонн на площади 99 кв.м.
Всего же с первой декады апреля специалисты муниципального учреждения по благоустройству уложили больше 600 тонн мелкозернистой смеси. Особое внимание коммунальщики уделили заявкам, поступающим на Интерактивную карту ямочного ремонта. По району поступило порядка 150 заявок, из которых две трети уже закрыты.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры уфимской агломерации в 2017 году отремонтированы 12 участков дорог. В нынешнем году в планах реконструкция 16 улиц: Машиностроителей, Черниковской, Уфимского шоссе, Индустриального шоссе, а/д Уфа – Шакша от ул. Сквозной до ул. Советов и другие. К работам приступили на Машиностроителей, Коммунаров, Свободы, Фронтовых Бригад, Уфимском шоссе.
Не менее масштабные преобразования коснулись 19 дворов Черниковки, Инорса и Шакши. На 2018 год по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 15 дворов.
- В связи с ухудшением погоды в прошлом году было невозможно провести качественную асфальтировку 16 дворов в рамках республиканского проекта «Уфимские дворики». Данные объекты перенесены на этот год, а в список включены еще 4 двора, - говорит начальник УЖКХиС Ринат Варин. – На двух территориях работы начались.
Согласно краткосрочному плану реализации Республиканской программы проведен капремонт в 102 домах.
Из 20 включенных в адресную программу аварийных домов 16 расселены, из них 9 снесены. Завершается переселение жителей, живущих по ул. Черниковской, 11, Интернациональной, 38, 63а, Орджоникидзе, 34.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.