Сибирский кедр на башкирской земле

- Вырасту, стану инженером. Механизмы и машины люблю, на занятиях по труду мне всегда интересно. С биологией, конечно, не так. Но идея посадить в парке культуры и отдыха дерево мне очень понравилась! – рассказывает пятиклассник Роман Коростылев.
В руках у него небольшой саженец. Рядом приятель выкапывает небольшую лунку. Это только кажется, что дело нехитрое. На самом деле в посадке дерева много нюансов, о которых ребята узнают уже по ходу событий.
Тем более, что эта порода хвойных исторически в Деме никогда не росла. Хотя вопрос о приживаемости сибирского кедра для местных экологов уже не стоит. Год назад в лесопарке Баланово появилась целая посадка из нескольких сотен деревьев.
А сегодня к ним добавилось еще несколько саженцев, принесенных учениками школы № 101. «Дерево жизни» - так называется социальный проект, который инициировали педагоги этого учебного заведения. В его рамках организовано сотрудничество с экологическим центром «Росток». Оттуда и были получены саженцы. А еще родители приобрели дуб и рябину, которые также украсят эту аллею в Баланово.
- Дендропарк, что у мечети «Мадина» - наша зона ответственности. Что касается прошлогодней посадки кедров, то скажу: "С ней все в порядке. Зиму они пережили, а недавно мы прорыхлили там почву для лучшего роста". Отмечу, что саженцы нам предоставила компания «Зеленый город», - рассказала методист центра Файруза Ибрагимова.
Уход за молодыми кедрами организован на хорошем уровне: лесополоса все время убирается от мусора, а тонкие еще стволы хвойных подвязаны к специальным шестам.
О том, что еще будет высажено в районе этим летом, рассказала директор центра Наталья Леушкина.
- Кроме лесной зоны новые деревья появятся практически во всех детских садах и школах. Активно себя проявляют не только организации, но и местные жители, они берут саженцы для своих участков. Что касается городских насаждений, то здесь польза не только эстетическая. Мы планируем привлечь к этому подростков, посещающих оздоровительные лагеря. Высадка деревьев будет лишь одной из форм их досуга, наряду с посещением парков и учреждений культуры.
Отдельно можно сказать о рекреационной зоне завода «Иммунопрепарат»,где на площади в гектар будут высажены плодовые деревья. Пока яблони и груши из Краснодара в Уфу еще не прибыли. Но уже известно, что их будет около 50-ти. По словам экологов, через некоторое время их плоды обеспечат хорошую подкормку для птиц, в особенности зимой.
Иван БЕГМА.
Корзинка
Завершив высадку, ребята из школы № 101 провели еще одну акцию:в грунт они положили капсулу времени. Прочитать свои же послания юноши и девушки смогут только через шесть лет - ко времени окончания учебы.