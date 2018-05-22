ЗаУфу. ЗаЗдоровье. ЗаБег!

В воскресенье тысячи людей из 15 городов страны от Санкт-Петербурга до Владивостока одновременно вышли на старт. В Уфе дистанции 21.1, 10, 5 и 2 км пробежали около 1500 человек. Маршрут проходил по центральным улицам, начиная с площади Салавата Юлаева.
- Уфа - один из самых спортивных городов России. За последний год у нас прошло более 1500 физкультурно-оздоровительных мероприятий, и сегодняшний забег – яркое подтверждение, - отметил глава администрации города Ирек Ялалов, открывая марафон.
Накануне в городе прошел дождь. И хотя выглянуло солнце, вдалеке еще сверкали молнии.
- Мы бегали в дождь, в жару и в сильный снегопад, но во время грозы - впервые. Однако благодаря вашей энергии полумарафон все-таки состоится, - ободрил собравшихся перед стартом организатор Владислав Литвинчук.
Действительно, акции подобного уровня для Уфы уже не в новинку, и нельзя не отметить, что их организация становится лучше. Пока участники бежали дистанции, музыканты и ведущие телеканалов развлекали народ на площади Салавата Юлаева, баскетбольный клуб «Уфа» проводил необычные конкурсы, а спонсоры бесплатно угощали всех продукцией.
- Отрадно, что массовые забеги привлекают все больше любителей легкой атлетики. А для нас это настоящий праздник! - отметил один из участников полумарафона Олег Бальков. – Сам стараюсь их не пропускать. Например, в конце апреля бежал полумарафон в Сибае, выезжал в Казань, а после Уфы начну готовиться к забегу в Октябрьском, который пройдет 12 июня. Мне 53 года, а в больницу не обращался еще ни разу, разве что в детстве болел простудой. Считаю, что это заслуга бега, занимаюсь им буквально со школьной скамьи минимум два раза в неделю.
За это время Олег Викторович приобщил к этой полезной привычке всю семью, и на забег вместе с ним пришли три взрослые дочери и внуки. Однако девушки признаются: отца пока обогнать не удалось, его средний результат: 21.1 км за 2 часа. Хотя мужчина предпочитает бегать марафоны в 42 км.
А вот Арсений Миняков из Янаульского района, напротив, впервые участвовал в массовом забеге. Для начала выбрал небольшую дистанцию в 10 км… И показал лучший результат! Как признается молодой человек, это стало неожиданностью, хотя и настраивал себя на победу.
- Увлекся бегом недавно - три года назад. До того занимался лыжами, за школу и техникум доводилось бегать по 50 км, - говорит он.
Для одних - праздник, для других – способ проверить свои силы. Но для одного участника это послужило поводом, чтобы предложить руку и сердце своей возлюбленной. Добежав до финиша (пара бежала вместе) юноша внезапно встал на одно колено и достал обручальное кольцо.
Также отметим, что среди бежавших был защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Все любители бега получили памятные медали с символикой города.
КОРЗИНКА: В числе участников масштабной акции: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Ярославль.
Анастасия ЛИСТКОВА.
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