Прорвались в Европу

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Появилось видео с места крушения Boeing на Кубе В СМИ появились первые фото- и видеокадры с места падения пассажирского самолета на Кубе.

В техасской школе нашли взрывчатку В школе в американском городе Санта-Фе, штат Техас, где в результате стрельбы погибли 10 человек, найдены самодельные бомбы.