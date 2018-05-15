Прорвались в Европу

В воскресенье на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» встретился с обладателем Кубка России 2018 года командой «Тосно» из Ленинградской области. Накануне матча эксперты делали много разных прогнозов. Но было очевидно одно – для «горожан» это тот самый счастливый билет в Лигу Европы, который они не должны упустить. А гости боролись за право остаться в премьер-лиге.
Посмотреть игру собрались десять тысяч зрителей. В их числе - глава республики Рустэм Хамитов и мэр Уфы Ирек Ялалов. После финального свистка Рустэм Закиевич заглянул к спортсменам в раздевалку и поздравил их с победой. Шестое место в итоговой турнирной таблице и право выступить на европейском уровне - лучший результат за всю историю клуба.
– Ребята, сегодня вы сделали огромное дело для нашей республики, нашего города. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Молодцы! Дело даже не в том, что вы заняли шестое место и выйдете в Лигу Европы и будете там играть, – сказал он. – Вы показали характер, играли со всеми клубами на равных. У вас 11 побед, 10 ничьих и всего 9 поражений – о них говорить не будем. Положительная разность мячей. Сегодня показали новый рекордный результат – 5:0. Конечно, республика всегда рядом с вами. Мы всегда поможем и вместе будем идти вперед.
После матча тренер Сергей Семак особенно тепло отозвался о Дмитрии Живоглядове, который забил два гола – первый и пятый.
- Очень рад за всю команду, совершившую маленькое чудо. Понятно, что в глобальном смысле шестое место в таблице не то, чем стоит бредить всю жизнь. Тем не менее на данный момент считаю это чудом, - сказал он.
Также команда и болельщики торжественно попрощались с Дмитрием Стоцким и Николаем Сафрониди. Первый переходит в «Краснодар», второй - завершает игровую карьеру.
Иван ЗАРОКОВ.
Фото Валерия Шахова.
Корзинка
Путевка в Лигу Европы – отличный результат. Но для «горожан» еще и серьезный экзамен. Начнут они его со второго квалификационного раунда. Чтобы попасть в групповой этап, нужно будет пройти трех соперников в спаренных матчах.
У «Уфы» нулевой европейский рейтинг, поэтому в каждом из них клубу будут доставаться сильнейшие соперники. К примеру, наша команда сразу же может столкнуться с немецким «Лейпцигом» или с испанской «Севильей», английским «Бернли».
Жеребьевка второго раунда Лиги Европы пройдет 19 июня. Сами матчи (предварительно) состоятся с 26 июля и 2 августа.