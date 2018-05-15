Добрые дела не афишируют

- Мне кажется, что когда общество дает тебе возможность заработать, то порядочный человек должен в благодарность вернуть хотя бы их маленькую часть, - считает одна из жительниц Тимашево.
В поселке хорошо знают депутата горсовета Андрея Носкова. Он сделал немало добрых дел для его жителей.
Так, например, к 70-летию Победы в Великой Отечественной в Тимашево появилась стела с именами односельчан, погибших на фронтах войны.
- Для этого была проделана большая работа с архивами, - рассказывает главный специалист по работе с отдаленными территориями администрации района Азамат Султанов, - Андрей Викторович не только дал деньги на сооружение памятника, но и оказал помощь в поиске документов по линии военкомата и МВД.
Территория вокруг стелы благоустроена тоже усилиями мецената.
Ежегодно к 9 Мая и Дню пожилых людей он организует чаепитие.
Три года назад по инициативе Андрея Викторовича на главной площади поселка стали устанавливать новогоднюю елку. Теперь и стар и млад знает, что волшебный праздник не обойдется без лесной красавицы, а дети обязательно получат подарки.
- Он никому не отказывает в помощи, особенно ветеранам, - продолжает Султанов. - Кому-то помогает стройматериалами, кому-то - техникой. И самое главное: не любит афишировать свои добрые дела.
Уличный комитет Тимашево не раз обращался с просьбами об уборке территории от снега и вывозе мусора, и все его просьбы удовлетворялись.
Начинал свою трудовую деятельность Андрей Носков монтером второго разряда, а сегодня он один из самых известных строителей Уфы. Родился в Черниковке и никогда не забывает о своей малой родинЕ. Он регулярно оказывает спонсорскую помощь школам района. В частности, 71-й. Здесь когда-то училась его мама.
- Мы ему очень благодарны, – говорит директор Ольга Алексеева, – несколько лет он выделял нам строительные материалы на ремонт здания, для благоустройства 350 бордюров, обеспечил черноземом.
Три года подряд при финансовой поддержке депутата ребята ездили в лингвистический лагерь, вместе с учениками школы №85 побывали в Пскове. Также им на 350 тысяч рублей была приобретена для учебного заведения оргтехника. Из последних пожертвований – покупка спортивного инвентаря.
- Он – наш большой друг, - говорит Алексеева, - это только внешне кажется, что он человек суровый, на самом деле Андрей Викторович – очень добрый и всегда выполняет свои обещания.
Тепло о главном районном меценате отзывается и председатель Совета ветеранов Николай Ярославцев: в прошлом году он устроил для пожилых людей неформальную встречу с чаепитием и подарками для каждого.
Саша БЕЛОВА.