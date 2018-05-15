«Юбилейная» стройка

В микрорайоне «Яркий» появится новая школа на 1000 мест.Строительство запланировано в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана».Уже начаты работы по подготовке строительной площадки: обустраиваются подъездные пути, снят плодородный слой почвы.Площадь учебного заведения составит более 22 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, здесь будут спортивные и актовый залы, блок начальных классов. В проект новой школы внедрят инновационные направления. Здесь появится интерактивный образовательный комплекс с современным оборудованием и системами. В здании обустроят электронную библиотеку, два компьютерных класса и многое другое.Микрорайон «Яркий» сравнительно молодой, но новостройки активно заселяются. Сейчас школьникам приходится пользоваться транспортом, чтобы добраться до своих учебных заведений. Строительство школы станет еще одним шагом в развитии инфраструктуры.Мария АПКАРИМОВА.КорзинкаК 100-летию республики в регионе будут построены и отремонтированы 106 объектов: 18 детсадов, 17 школ, 13 комплексных объектов, объединяющих воспитательные, образовательные, социокультурные учреждения, 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 домов культуры, 4 бассейна, 4 ледовых катка.