За всех своих однополчан

Махмут Мухамадиевич Булатов – человек легендарный. Его хорошо знают в районе как председателя Совета ветеранов-инвалидов Великой Отечественной войны и, несмотря на свои 92 года многое делает на своем посту. Он прошел большой жизненный путь, а главным испытанием была война.
- Пришел в 43-м в военкомат, когда едва исполнилось 17 лет в военкомат, а меня не берут. У вас, говорят, не хватает одного сантиметра до 150! - рассказывает он. – Я отвечаю, что, мол, меня же не завтра пошлют на фронт. Пока «учебку» пройду – подрасту. Уговорил. А через неделю пришла повестка, - вспоминает он.
Вот лишь некоторые из боевых эпизодов, о которых рассказал фронтовик:
«7 октября 1943-го ходили за «языком». Ночь прошла в засаде. Но захватить не получилось – проходили усиленные наряды. К утру противник обнаружил нас на нейтральной полосе и тут же открыл огонь. Черное небо осветилось ракетами. Обратный путь был отрезан, приближался рассвет. Нам пришлось затаиться в болотных кочках между первой и второй обороной немцев. К счастью, немцы нас не заметили. Окоченевшие под мокрым снегом, в сырой и промерзшей одежде, под обстрелом, смогли вернуться на нейтральную полосу. Но без стычки не обошлось, вернулись с потерями: трое раненых из группы прикрытия, а я – с осколками гранаты в ноге. В армейском госпитале мне исполнилось 18 лет. В свою роту вернулся в конце декабря…».
«Наша дивизия стояла в болотах за Нарвой. Пулеметчики занимали позиции на переднем крае. Вокруг – снег, кустарники. Окапываться нельзя, что-то постелить тоже, чтобы не заметили немцы. Все вокруг нестерпимо белое: мы, четверо, в белой одежде, выкрашенный белой краской пулемет. Даже кирзовые сапоги покрасили в белый цвет! А холод был нестерпимый. Противник стоял рядом, каждый день обстрелы, поэтому вставать было нельзя – только ползти. Так и пролежали мы три недели на снегу. Кормили нас раз в сутки, ели и спали по очереди. Через 21 один день пришла смена. Я отполз, встаю – а ноги не слушаются: промерзли, мышцы атрофировались. В медсанчасть доставили на плащ-палатке, полтора месяца лечился в госпитале. Одну ногу хотели ампутировать, но обошлось».
Когда пал Берлин, вместе с другими опытными бойцами Махмут Булатов был направлен на войну с Японией и там проявил себя отважным воином. Но напомнило о себе ранение – в Манчжурии в конце боевых действий отказали ноги, и он был демобилизован.
Вернувшись на родину, фронтовик - инвалид 1-й группы должен был начать мирную жизнь с чистого листа.
- Получил аттестат о среднем образовании, находясь в постели, - пояснил он, - но ничего, справился. Потихоньку поднялся, начал заниматься физкультурой, а потом и устроился электриком в цех контрольно-измерительных приборов «Туймазынефть».
Потом закончил двухгодичные курсы мастеров КИП, автодорожный техникум, Всесоюзный юридический заочный институт, а затем получил партийно-политическое образование при обкоме КПСС.
- Конечно же, в этом помогла фронтовая закалка, - говорит он. – В передышках между боями все мы мечтали о мире. И уж если судьба меня хранила, решил прожить свою жизнь красиво и светло, помогая людям.
Махмут Мухамадиевич работал директором предприятия междугородних перевозок, конструктором, возглавлял партийную организацию. За все брался с умом, и все у него получалось. Сейчас организовывает встречи с ветеранами в школах, выступает на Уроках мужества.
- Супруга Таисия Семеновна мне очень помогает, - признается он. - Я ее в шутку называю «Дежурная по стране». Благодарен судьбе, что встретил. А познакомились мы очень интересно. Ехал как-то в трамвае. Заходит симпатичная девушка и говорит вдруг: «Ой, у меня счастливый билетик!». Я продвинулся к ней поближе и говорю: давайте познакомимся! Она на этом билете записала мой телефон и позвонила. С тех пор мы вместе. Вырастили троих детей. Внуки, правнуки, как полагается.
Сегодня ветеран радует нас своим оптимистическим настроем:
- 9 мая пришлют за мной машину, обязательно приеду в парк имени Якутова: выпью фронтовые 100 грамм, отведаю солдатской каши – за всех своих однополчан, не доживших до светлого праздника.
Ирина ШИПУНОВА.
КОРЗИНКА
Махмут Булатов награжден орденами Славы, «Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
Фото автора.