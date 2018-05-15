Зажигают «зеленые звездочки»

Родник за Дворцом спорта известен горожанам давноеще во времена фенольного ЧП в 90-х к чистому ключу вставали очереди с бидонами и банками. Сейчас же вокруг источника образовалась свалка.
Исправить ситуацию вызвались волонтеры общественного благотворительного проекта «Чистая Уфа» в рамках акции «Доброе дело». Восемь девушек – невеликая сила, однако в процессе уборки число помощников постоянно росло. Присоединялись спортсмены, оторвавшись от тренировки, останавливались люди, занимающиеся скандинавской ходьбой, даже молодые мамы, узнав об акции, приходили хотя бы на час – восстановление источника стало действительно общим делом.
- С этим лесом связано многое. Участвовала в митинге по его защите, нашла единомышленников по стрельбе из лука, играла роли на встречах толкинистов, – и все происходило здесь, - рассказывает Екатерина Федотова. Она переехала в Инорс, однако ради акции приехала вместе с 4-летним сыном Мирославом. Непросто разгрести завалы бутылок и пакетов, обильно прослоенных павшей листвой, но это не остановило и присоединившихся пенсионеров Раису Нургалеевну и Захипхана Закирова, которому скоро исполнится 90 лет. Они прервали прогулку по лесу и вместе с волонтерами стали заполнять мешки.
Чего там только не было: кроме ставшего обыденным стекла и пластика, здесь нашли разобранную стиральную машину, лыжные палки, одноразовую посуду и даже бантик для кошки. Уборка напоминала археологические раскопки: кажется, что вот-вот закончится «культурный слой», но снова и снова обнаруживаются бутылки и банки.
- Сколько же лет здесь скапливались следы посещения человека! Может быть, найдем раритетные артефакты, - шутили добровольные помощники. Несколько часов труда, и родник преобразился.
- Нередко получаем от уфимцев просьбы об уборке в том или ином месте, - рассказывает руководитель проекта Елена Воробьева. – Откликнуться на все не представляется возможным. Мы предлагаем альтернативу – друзья, вы можете сделать это сами! Сейчас зарождается движение «зеленых звездочек» - активистов, готовых встать во главе неравнодушных людей под эгидой «Чистой Уфы». Предоставляем мешки, перчатки, обеспечиваем информационное освещение и поддерживаем инициативы горожан, в числе которых может оказаться любой из вас.
Настоящей звездочкой мероприятия стала Наталья Курьянова, пригласившая друзей и лично собравшая рекордное количество мусора.
- Многие говорят, что установленные урны слишком малы и нечасто опустошаются, здесь необходим большой контейнер, но даже это не повод оставлять мусор в месте отдыха, - считает она.
Камилла АЮПОВА.
Фото из открытых источников.