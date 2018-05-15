На сцене социального приюта мальчики и девочки старательно выводят слова военных песен, полные скорби и отваги, горечи и радости.Литературно-музыкальная композиция «Помним сердцем…» объединила взрослых и детей: они хором поддержали «Катюшу», подпевали и другим военным песням, и склонили головы в минуте молчания, почтив память павших бойцов Великой Отечественной. Историческая память играет огромную роль в воспитании детей, ведь для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это может стать той необходимой основой, которую не дали родители.- Мы стараемся задействовать всех воспитанников, несмотря на разницу в возрасте и талантах. Для каждого найдется подходящая роль, - рассказывает музыкальный руководитель Галина Епифанова. – Сложность лишь в том, что «новоявленные» артисты порой слишком быстро покидают стены нашего учреждения, ведь социальный приют – место их временного пребывания.В каждой группе есть тематический уголок, где воспитатели вместе с ребятами собрали информацию о подвигах пионеров-героев и значимых моментах военных лет. В холле учреждения привлекает внимание ярко оформленный стенд, где каждый ребенок смог принять участие в подготовке выставки творческих работ и запечатлеть в рисунке дань уважения нашим прадедам за их самоотверженный подвиг.В приюте есть живой свидетель тех лет: Нина Федоровна Гладкова была еще ребенком, когда в деревне Ставропольского края, где она провела детство, появились немцы. Она ясно помнит тяготы военных лет, голод и потерю близких людей, и ценит подаренную советскими солдатами жизнь больше чем кто либо. Для подростков со сложной судьбой ее пример может стать переломным в судьбе, ведь по сравнению с трагедиями, которые видела эта сухонькая женщина, их проблемы могут показаться не такими значительными.Юлия ПАХОМОВА. Фото автора.