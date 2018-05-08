Забег мира

Юбилейная 70-я легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в парке Победы.
- Легкоатлетическая эстафета - символ нашего города, - отметил в приветственном слове глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Так мы отдаем дань памяти и уважения нашим дедам и прадедам.
На старт вышли более полутора тысяч человек, среди которых учащиеся общеобразовательных учреждений, колледжей, техникумов, вузов, воспитанники подростковых и спортивных клубов, работники предприятий и организаций города.
Победителем «Забега мира», проведенного в рамках мероприятия, стал 27-летний учитель физической культуры из школы №89 Антон Калентьев.
Больше всего победе педагога радовались его ученики, а их у него немало: с третьего по 10-е классы.
- Мы регулярно проводим в школе легкоатлетическую спартакиаду, - рассказывает Калентьев, - поэтому набрать команду для эстафеты труда не составило. Надеюсь, что мой пример подстегнет ребят к занятиям спортом.
Девятиклассница школы №116 Юлия Тужилова имеет третий взрослый разряд по легкой атлетике и уже несколько лет занимается этим видом спорта на стадионе «Гастелло», мечтая в будущем стать тренером.
- Мы всем классом принимаем участие в акции «Бессмертный полк», - поделилась она, - и сегодняшнее мероприятие посвящаем своим прадедам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.
Одиннадцатиклассник Роман Бабкин со спортом подружился давно. Пять лет занимался футболом, три – биатлоном. Портрет своего прадеда Ивана Иосифовича Бабкина Роман пронесет в строю «Бессмертного полка».
- Не следует переписывать историю, надо помнить что было, – считает он.
Его тезка девятилетний Роман Нурмухаметов выступал от подросткового клуба «Орленок», где занимается теннисом. Современные дети нередко плохо представляют себе историю Великой Отечественной. Поэтому такие мероприятия – хороший повод заглянуть в учебник.
Почетными гостями спортивного праздника в этот день стали ветераны войны и труда, а также почетные работники в сфере физкультуры и спорта. По традиции они возложили цветы к Вечному огню.
Светлана ЯНОВА.