В память о великом мае

Пройдет совсем немного времени и перед Торговым центром «Аркада» в память о 73-й годовщине Победы появится черемуховый сад.
В минувшую субботу на экоакцию собрались жители комплекса «Черемушки», и решили посадить своими руками деревце, чтобы оно, распускаясь каждой весной, радовало глаз и обдавало чудесным ароматом.
Нет, это не прифронтовая зона, хотя многие в гимнастерках времен Великой Отечественной войны, а на столах макеты автоматов и винтовок. Здесь расположился музей оружия и военной формы. Можно подержать в руках винтовку и даже попробовать нажать на курок. А еще - сфотографироваться.
А еще для всех желающих возле торгового центра работала площадка, где каждый мог получить сведения о своих родственниках, которые были на войне.
- В канун 9 мая важно проводить такие патриотические акции, объединяющие уфимцев. Люди с радостью всей семьей принимают в них участие, - отметил глава администрации района Урал Кильсенбаев.
- Ради сегодняшнего дня мы отложили запланированную поездку к родителям в Нуримановский район, - признался глава семейства Радик Мухамадеев. – Сыну нашему полгода: будут одновременно расти он и деревце.
- Это так символично! – поделилась Зулия Ишкильдина. – Мой прадед пропал без вести на Курской дуге. Прабабушка ждала его до последнего, писала в военные архивы, но след потерялся. Черемуха будет напоминать мне о прадеде, к сожалению, от него даже фотографии не осталось.
Каждая семья получила именные сертификаты, подтверждающие, что дерево было посажено ими. Еще одним рукотворным садом стало в районе больше.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Райли САБИТОВОЙ.