Неравнодушных больше!

У студента колледжа радиоэлектроники Данила Неволина накануне «Разноцветного субботника» поднялась температура, но это не помешало ему принять участие в акции, прошедшей на СОК «Биатлон».
В свое время он узнал о проекте «Чистый город» в Интернете, а спустя какое-то время организовал в своем учебном заведении волонтерский центр.
- С каждым годом людей, не равнодушных к состоянию окружающей среды, становится все больше, - уверен он. – Взрослые приводят на субботники своих детей, и у тех с раннего возраста откладывается, что делать мир чище - нормально.
И таких примеров немало. Эльвира Вакилова ежегодно принимает участие в акциях «Чистого города» со своим особенным ребенком.
- В этот раз удивили три девушки, которые, опоздав, все равно остались и убрали отдаленные участки, – говорит руководитель проекта Елена Воробьева. – И таких случаев немало. Природа сама подает пример нам. В Интернете популярен ролик, где лебедь вытаскивает из озера на берег полиэтиленовые мешки. Я уверена, что через какие-нибудь три-четыре года наших единомышленников будет в разы больше. В этом году к нашей акции присоединились все семь районов.
Часть волонтеров собирала мусор по берегу реки, другая - вокруг парковки, третья - приводила в порядок саму парковку. В итоге собрали 280 мешков, из них 120 с пластиком и стеклом отправлены на переработку. После уборки, по традиции, был размещен плакат «Очищено 05.05.2018».
Всего на «Разноцветном субботнике» на площадке СОК «Биатлон» приняли участие около 300 человек. Среди них люди самых разных возрастов.
Председатель общества инвалидов Орджоникидзевского района Галина Сахибгареева тоже не могла остаться в стороне.
- Возраст –в добрых делах не помеха, - считает 81-летняя пенсионерка, - мы сегодня получили заряд позитива, когда увидели, сколько людей сюда пришло.
Олег Ларионов работает на нефтеперерабатывающем заводе, вместе с ним в субботнике участвовали его коллеги.
- Я не в первый раз на подобных мероприятиях, - говорит он, - живу в Черниковке, это - мой родной район, поэтому считаю естественным желание сделать его чище. Все было хорошо организовано: музыка, чай, и конечно же, веселое настроение.
Депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова, лидер партии «Зеленых», тоже побывала на зеленом субботнике:
- Экологическая акция прошла креативно, свежо и красочно.
В завершение мероприятия «подали» полевой обед: гречневая каша с мясом, сладкий чай с выпечкой. А самых маленьких, активных и трудолюбивых наградили подарками от спонсоров мероприятия.
Саша БЕЛОВА.
Камилла ЮСУПОВА.