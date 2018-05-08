Неравнодушных больше!

Новости партнеров

В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие более 10 млн человек Более 10 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Российской Федерации.

США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном ...