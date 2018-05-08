Активное долголетие

Ветерану Великой Отечественной войны, полковнику ФСБ в отставке Кашшафу Самигуллину исполнилось 95 лет.
Родившись в бедной крестьянской семье, он скоро остался сиротой, познал бродяжничество и голод, но трудные годы не отбили тяги к знаниям. После окончания семилетки поступил в Бугурусланское педучилище, и учебу пришлось совмещать с работой. Райземотдел, заведующий райбюро ЗАГСа, старший пионервожатый – должности сменяли одну за другой, но стать учителем было не суждено. С началом войны он отправился на фронт добровольцем: в декабре 1941 года Кашшаф оказался в Краснохолмском военно-пехотном училище, а в мае уже сражался в составе 20-й армии командиром пулеметного расчета. Под Ржевом на Калининском фронте во время переправы реки Вазуза сержант Самигуллин огнем пулемета умело прикрывал переправу других подразделений десантного полка. В этом жестоком бою он был тяжело ранен и контужен.
После семи месяцев на больничной койке Кашшафа признали инвалидом II группы и отправили в родной район. Молодой боец не опустил рук и добился назначения военруком школы, затем — оргинструктором Осоавиахима по подготовке молодых к службе в армии. А вскоре жизнь дала новый виток, и Кашшаф Аглетдинович начинает служить Родине на страже закона. В 1946 году он заканчивает Школу милиции в Алма-Ате и становится оперуполномоченным - следователем отдела УВД Кокчетавской области по борьбе с бандитизмом, а через год переводится в родные края, где работает в отделе борьбы с бандитизмом, участвует в расследовании ряда громких уголовных дел. В 1951 году его перевели из МВД в МГБ - КГБ БАССР, где прошел путь от младшего лейтенанта до полковника, работая вплоть до 1985 года. На заслуженном отдыхе Кашшаф Аглетдинович не оставил дел - более 20 лет работал ответственным секретарем Совета ветеранов УФСБ России по РБ. И все эти годы рядом с ним была супруга Сазида Мухаметлатыповна, с которой они совсем недавно справили 70-летие совместной жизни.
Кашшаф Самигуллин награжден 42 правительственными и 34 ведомственными наградами, удостоен почетных знаков Всероссийской организации ветеранов и Российского комитета ветеранов войны и военной службы.
Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА